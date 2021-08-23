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Кыргызские военные стартовали в танковом биатлоне в России

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- Евгений Денисенко
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22 августа начался самый зрелищный конкурс Армейских международных игр (АрМИ-21) – танковый биатлон, который проходит на подмосковном полигоне Алабино. В этом году в нем принимают участие сборные из 19 стран (включая Кыргызстан), которые разбиты на два дивизиона.

Данный конкурс стал родоначальником и самих АрМИ. В 2013 году впервые сборные четырех стран - России, Армении, Беларуси и Казахстана - встретились в Алабино и определили лучшую сборную среди танкистов. В следующем году к этим командам присоединились несколько новых, в том числе из Кыргызстана, который с тех пор ежегодно выставляет своих танкистов на это состязание.

В нынешний первый дивизион вошли 11 сборных - победители и призеры 2020 года из России, Китая, Беларуси, а также команлы, показавшие лучшие результаты в предыдущее годы: Азербайджан, Казахстан, Монголия, Узбекистан, Сербия, Венесуэла, Сирия и победитель 2-го дивизиона 2020 года – сборная Вьетнама. Второй дивизион представлен сборными Кыргызстана, Лаоса, Таджикистана, Мьянмы, Катара, Южной Осетии, Абхазии и Мали (она впервые участвует в конкурсе).

Танковый биатлон будет проводиться с 22 августа по 4 сентября и включает в себя этап "Индивидуальная гонка", полуфинальные и финальные эстафеты. 16 августа в музее АрМИ была проведена жеребьевка команд, на которой были определены цвета танков и стартовые дорожки на этапе "Индивидуальная гонка". Зеленый цвет выпал сборным России, Казахстана, Венесуэлы, Мьянмы и Таджикистана. Синий цвет – танкистам Сирии, Азербайджана, Мали и Абхазии. Желтый цвет достался сборным Узбекистана, Монголии, Белоруссии, Кыыргызстана и Южной Осетии. На красных танках будут выступать сборные Китая, Вьетнама, Сербии. Лаоса и Катара.

В этом этапе от каждой команды участвуют по 3 экипажа (за исключением сборной Мали, представленной одним экипажем), всего задействованы 55 экипажей.

В первом заезде первого дивизиона стартовали 22 августа сборные России, Узбекистана и Китая, в первом заезде второго дивизиона - Лаоса, Кыргызстана, Мали и Мьянмы.

По итогам индивидуальных заездов будет определен лучший танковый экипаж и призеры танкового биатлона 2021 года. Также по итогам первого этапа будут сформированы полуфинальные эстафеты, которые пройдут 31 августа и 1 сентября. 3 и 4 сентября состоятся финальные эстафеты конкурса, которые позволят определть лучшие сборные.

Победитель второго дивизиона получит право выступать в 2022 году в первом дивизионе.

Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.


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URL: https://www.vb.kg/405282
Теги:
Россия, сотрудничество, Кыргызстан, танковый биатлон, кыргызско-российское сотрудничество
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