Погода
$ 84.30 - 84.67
€ 98.15 - 99.47

Любимый Кыргызстан во всех оттенках кофе

320  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Молодой кыргызский художник Нурлан Дуйшобеков создает картины с помощью обычного растворимого кофе. В преддверии Дня независимости Кыргызской Республики он поделился с VB.KG своими новыми работами, посвященными родной республике и людям, здесь живущим.

Бишкекчанин Нурлан Дуйшобеков зарабатывает на жизнь компьютерной графикой и дизайном. А вот в свободное от учебы и основного занятия время молодой человек рисует. Причем, не карандашом, акварельными, масляными или акриловыми красками. Творить Нурлан предпочитает с помощью кофе.

Отец Нурлана был художником. Дуйшобек Алаев учился в Санкт-Петербурге, потом работал в Бишкеке – преподавал в Кыргызской национальной академии художеств и часто брал сына с собой, поощряя его интерес к рисованию. Но когда пришел момент выбирать профессию, парень решил поступать в Кыргызский национальный университет. Остановился на экономике, которая тоже занимала его в школьные годы. Получив диплом, подумал, что неплохо было бы, наверное, поработать в Налоговой службе! Но оказалось, что для этого дела у Нурлана не тот характер. Слишком уж он творческая личность.

В студенческие годы Нурлан, как и многие молодые люди, подрабатывал. Молодой человек трудился в кофейне. Ему нравилась и атмосфера заведения, и возможность общения с людьми. Он стал бариста, то есть специалистом по правильному приготовлению кофе. Потом увлекся латте-артом – популярной техникой рисования на кофейной пенке. Ну и в какой-то момент ему пришла в голову мысль о том, чтобы попробовать с помощью кофе создавать рисунки на бумаге.

Оптимальную концентрацию кофе для своих рисунков Нурлан определил, как говорится, методом проб и ошибок. Вначале брал остатки натурального кофе после приготовления эспрессо, разводил водой и пытался творить. Но рисунки получались бледноватые, без полутонов. Тогда он стал экспериментировать с растворимым кофе. Остановился в итоге на таком варианте. Брал три ложки растворимого кофе и разводил в одной ложке кипятка. Смесь получалась довольно густой, но и на бумаге такие краски долго не выцветали. Не нужно даже как-то специально закреплять рисунок.

Кисточкой на акварельной бумаге с помощью кофе Нурлан рисует уже около пяти лет. Зарабатывает же Дуйшобеков графическим дизайном, который также освоил сам.

Работы Нурлана выставлялись и в кафе, где он работал, и во время акции "Ночь в музее". А еще в 2018 году его произведения показывали в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе в рамках проекта The Coffee Art Project, регулярно сотрудничающего с творцами из разных точек земного шара, так или иначе интерпретирующими в своих работах тему кофе или кафе. Данный проект несет в массы культуру потребления кофе и дает возможность художникам показать собственные произведения публике разных стран. Кстати, есть у проекта и благотворительная миссия. Продавая произведения искусства, проект отчисляет средства на то, чтобы люди в государствах, выращивающих кофе, имели доступ к чистой воде.

В США Нурлан показал свою работу под названием Welcome to Kyrgyzstan. А с VB.KG молодой художник поделился другими своими рисунками. Все они родились в этом юбилейном для Кыргызстана году, и пропитаны любовью к родной земле.

- Кыргызстан - потрясающе красивая страна с великолепной природой. Страна, имеющая богатую историю и традиции. И своими картинами я хотел бы больше рассказать о ней, поделиться ее культурой со всем миром. Сейчас я учусь в магистратуре в Москве в "Высшей школе экономики", параллельно работаю графическим дизайнером, и рисую лишь в свободное время. Но мои картины побывали уже в нескольких странах, чему я неимоверно рад. Я очень благодарен всем, кто меня поддерживал и продолжает поддерживать, особенно маме. Впереди еще очень много планов и целей. Большинство из них, конечно же, связаны с рисованием с помощью кофе. Этот напиток стал неотъемлемой частью моей жизни, - рассказал VB.KG Нурлан Дуйшобеков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405284
Теги:
искусство, художник, кофе, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  