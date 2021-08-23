Любимый Кыргызстан во всех оттенках кофе

Молодой кыргызский художник Нурлан Дуйшобеков создает картины с помощью обычного растворимого кофе. В преддверии Дня независимости Кыргызской Республики он поделился с VB.KG своими новыми работами, посвященными родной республике и людям, здесь живущим.

Бишкекчанин Нурлан Дуйшобеков зарабатывает на жизнь компьютерной графикой и дизайном. А вот в свободное от учебы и основного занятия время молодой человек рисует. Причем, не карандашом, акварельными, масляными или акриловыми красками. Творить Нурлан предпочитает с помощью кофе.

Отец Нурлана был художником. Дуйшобек Алаев учился в Санкт-Петербурге, потом работал в Бишкеке – преподавал в Кыргызской национальной академии художеств и часто брал сына с собой, поощряя его интерес к рисованию. Но когда пришел момент выбирать профессию, парень решил поступать в Кыргызский национальный университет. Остановился на экономике, которая тоже занимала его в школьные годы. Получив диплом, подумал, что неплохо было бы, наверное, поработать в Налоговой службе! Но оказалось, что для этого дела у Нурлана не тот характер. Слишком уж он творческая личность.

В студенческие годы Нурлан, как и многие молодые люди, подрабатывал. Молодой человек трудился в кофейне. Ему нравилась и атмосфера заведения, и возможность общения с людьми. Он стал бариста, то есть специалистом по правильному приготовлению кофе. Потом увлекся латте-артом – популярной техникой рисования на кофейной пенке. Ну и в какой-то момент ему пришла в голову мысль о том, чтобы попробовать с помощью кофе создавать рисунки на бумаге.

Оптимальную концентрацию кофе для своих рисунков Нурлан определил, как говорится, методом проб и ошибок. Вначале брал остатки натурального кофе после приготовления эспрессо, разводил водой и пытался творить. Но рисунки получались бледноватые, без полутонов. Тогда он стал экспериментировать с растворимым кофе. Остановился в итоге на таком варианте. Брал три ложки растворимого кофе и разводил в одной ложке кипятка. Смесь получалась довольно густой, но и на бумаге такие краски долго не выцветали. Не нужно даже как-то специально закреплять рисунок.

Кисточкой на акварельной бумаге с помощью кофе Нурлан рисует уже около пяти лет. Зарабатывает же Дуйшобеков графическим дизайном, который также освоил сам.

Работы Нурлана выставлялись и в кафе, где он работал, и во время акции "Ночь в музее". А еще в 2018 году его произведения показывали в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе в рамках проекта The Coffee Art Project, регулярно сотрудничающего с творцами из разных точек земного шара, так или иначе интерпретирующими в своих работах тему кофе или кафе. Данный проект несет в массы культуру потребления кофе и дает возможность художникам показать собственные произведения публике разных стран. Кстати, есть у проекта и благотворительная миссия. Продавая произведения искусства, проект отчисляет средства на то, чтобы люди в государствах, выращивающих кофе, имели доступ к чистой воде.

В США Нурлан показал свою работу под названием Welcome to Kyrgyzstan. А с VB.KG молодой художник поделился другими своими рисунками. Все они родились в этом юбилейном для Кыргызстана году, и пропитаны любовью к родной земле.

- Кыргызстан - потрясающе красивая страна с великолепной природой. Страна, имеющая богатую историю и традиции. И своими картинами я хотел бы больше рассказать о ней, поделиться ее культурой со всем миром. Сейчас я учусь в магистратуре в Москве в "Высшей школе экономики", параллельно работаю графическим дизайнером, и рисую лишь в свободное время. Но мои картины побывали уже в нескольких странах, чему я неимоверно рад. Я очень благодарен всем, кто меня поддерживал и продолжает поддерживать, особенно маме. Впереди еще очень много планов и целей. Большинство из них, конечно же, связаны с рисованием с помощью кофе. Этот напиток стал неотъемлемой частью моей жизни, - рассказал VB.KG Нурлан Дуйшобеков.