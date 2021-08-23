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Фасад "страшного" дома по улице Киевской привели в порядок

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- Н Крайнова
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В Бишкеке фасад знаменитого дома на улице Киевской, 135 отремонтировали. Пресс-служба мэрии сообщила, что фасад отремонтирован за счет спонсоров, которые неравнодушно относятся к внешнему облику столицы.

Горожане уже долгие годы возмущаются запущенным обликом здания, а в социальных сетях назвали его "самым страшным в городе". Однако городские власти вместо ремонта, безуспешно пытались скрыть его за натяжным баннером.

Аким Первомайского района Максат Нусувалиев в начале июля обещал отремонтировать здание, и вот, сегодня, 23 августа, мэрия сообщает, что обещание выполнено.

Мэрия столицы выражает благодарность неравнодушным горожанам.


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URL: https://www.vb.kg/405290
Теги:
мэрия, Бишкек
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