Фасад "страшного" дома по улице Киевской привели в порядок

В Бишкеке фасад знаменитого дома на улице Киевской, 135 отремонтировали. Пресс-служба мэрии сообщила, что фасад отремонтирован за счет спонсоров, которые неравнодушно относятся к внешнему облику столицы.

Горожане уже долгие годы возмущаются запущенным обликом здания, а в социальных сетях назвали его "самым страшным в городе". Однако городские власти вместо ремонта, безуспешно пытались скрыть его за натяжным баннером.

Аким Первомайского района Максат Нусувалиев в начале июля обещал отремонтировать здание, и вот, сегодня, 23 августа, мэрия сообщает, что обещание выполнено.

Мэрия столицы выражает благодарность неравнодушным горожанам.