Погода
$ 84.30 - 84.67
€ 98.15 - 99.47

В Балыкчы 21-летний водитель сбил насмерть пожилую женщину и скрылся

519  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В г. Балыкчы 21-летний водитель сбил на смерть пожилую женщину и скрылся. Его задержали сотрудники милиции.

Как сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области, 21 августа примерно в 4.36 часов в дежурную часть ОВД г. Балыкчы поступило сообщение о том, что на одном из пересечении улиц, на обочине дороги, обнаружено безжизненное тело пожилой женщины в возрасте 75-80 лет.

По данному сообщению на место происшествие выехала следственно-оперативная группа ОВД г. Балыкчы. В ходе осмотра на месте происшествия были обнаружены осколки от бампера и серийный номер, предположительно, от автомашины марки "Тойота". Кроме этого была установлена личность погибшей. Ей оказалась 85-летняя жительница г. Балыкчы.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП ОВД г. Балыкчы и было начато досудебное производство по ст. 297 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации автомототранспортных средств) уголовного кодекса. В рамках досудебного производство были даны ориентировки и следственные задании по установлению водителя автомашины, сбившего насмерть пешехода и скрывшегося с места происшествия.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий, сотрудниками ООБДД по ОВД г. Балыкчы в тот же день был установлен водитель, совершивший дорожно-транспортное происшествие. Им оказался 21-летний местный житель К.А., который на предварительном допросе признал свою вину.

Автомашина марки "Тойота-Витц" поставлена на автостоянку. Ведется следствие.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405298
Теги:
ДТП, Иссык-Кульская область, погибшие, Кыргызстан, автонаезд, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  