В Балыкчы 21-летний водитель сбил насмерть пожилую женщину и скрылся

В г. Балыкчы 21-летний водитель сбил на смерть пожилую женщину и скрылся. Его задержали сотрудники милиции.

Как сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области, 21 августа примерно в 4.36 часов в дежурную часть ОВД г. Балыкчы поступило сообщение о том, что на одном из пересечении улиц, на обочине дороги, обнаружено безжизненное тело пожилой женщины в возрасте 75-80 лет.

По данному сообщению на место происшествие выехала следственно-оперативная группа ОВД г. Балыкчы. В ходе осмотра на месте происшествия были обнаружены осколки от бампера и серийный номер, предположительно, от автомашины марки "Тойота". Кроме этого была установлена личность погибшей. Ей оказалась 85-летняя жительница г. Балыкчы.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП ОВД г. Балыкчы и было начато досудебное производство по ст. 297 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации автомототранспортных средств) уголовного кодекса. В рамках досудебного производство были даны ориентировки и следственные задании по установлению водителя автомашины, сбившего насмерть пешехода и скрывшегося с места происшествия.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий, сотрудниками ООБДД по ОВД г. Балыкчы в тот же день был установлен водитель, совершивший дорожно-транспортное происшествие. Им оказался 21-летний местный житель К.А., который на предварительном допросе признал свою вину.

Автомашина марки "Тойота-Витц" поставлена на автостоянку. Ведется следствие.