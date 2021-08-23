Погода
$ 84.30 - 84.67
€ 98.15 - 99.47

В России разбираются в причинах инцидентов с участием мигрантов

264  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С учётом роста преступности и участившихся драк среди мигрантов важно, чтобы страны СНГ ускорили работу по возвращению домой тех своих соотечественников, которые нарушили российские законы. Так считает заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, сообщает "Парламентская газета".

"Миграционное законодательство у нас одно из лучших в мире, и мы не стоим на месте, постоянно его совершенствуем. Теперь акцент смещается в сторону правоприменения", - говорит парламентарий.

"Чтобы был порядок, - подчеркивает он, - нам нужно разговаривать на одном правовом языке с другими государствами. Сегодня они не успевают за развитием наших миграционных правил. Поэтому выстраиваются двусторонние отношения, на этот счёт проводятся совещания, чтобы они как можно быстрее включились в этот процесс".

В свою очередь, президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в качестве инструмента, который может помочь в борьбе с негативным поведением мигрантов, называет грамотную информационную работу. "Мне кажется, если нагляднее показывать, что в России существует и прекрасно работает институт наказания, то и драк будет поменьше", - полагает Коженов.

По его словам, связать такие конфликты с социальными проблемами у мигрантов довольно сложно :"Работы сейчас у них много, платят хорошо, спрос на иностранную рабочую силу очень высокий". Но свою роль, считает эксперт, может играть недовольство текущей ситуацией: "Например, закрыты границы, нельзя нормально улететь домой и вернуться, чартерные рейсы стоят как чугунный мост".

С другой стороны, констатирует глава ФМР, в потасовках обычно участвуют люди, которые постоянно работают в России. "Нет какой-то одной причины, из-за которой возникают подобные ситуации. Может быть, как говорят психологи, это осеннее обострение или влияние сильной жары", - заметил Вадим Коженов.

Как отмечается, о причинах массовых драк мигрантов в полиции не говорят, в соцсетях и СМИ есть версии об этнических и бытовых разногласиях. На криминальный путь мигранты чаще всего становятся, утратив легальный статус. Не зная своих прав, не имея возможности решить свои проблемы законным путём, они попадают в руки мошенников, преступных группировок и экстремистских сообществ.

Как следует из статистики МВД РФ за январь - июнь текущего года, общее число мигрантов, совершавших правонарушения, выросло на 5,8 процента. Всего таковых насчитывалось свыше 440 тысяч человек, из них 80 процентов - выходцы из стран СНГ. За первое полугодие 2021-го на длю иностранцев пришлось 18 843 преступления, и это на 4,8 процента выше прошлогодних показателей. При этом удельный вес преступлений, совершённых мигрантами, в общей статистике составляет всего 3,5 процента. И этот показатель остаётся неизменным на протяжении последних трёх лет.

В июле – августе в Москве и Подмосковье, в том числе в городах Мытищи, Одинцово был зарегестрирован целый ряд массовых драк с участием мигрантов. Одним из наиболее резонансных стал конфликт, происшедший в ночь на 13 июля в районе московского метро "Кузьминки". В нем приняло участие, по разным данным, до 200 человек – в основном, граждане Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. Те, кто был задержан, сейчас после судебных разбирательств выдворяются из страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405300
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  