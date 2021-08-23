В России разбираются в причинах инцидентов с участием мигрантов

С учётом роста преступности и участившихся драк среди мигрантов важно, чтобы страны СНГ ускорили работу по возвращению домой тех своих соотечественников, которые нарушили российские законы. Так считает заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, сообщает "Парламентская газета".

"Миграционное законодательство у нас одно из лучших в мире, и мы не стоим на месте, постоянно его совершенствуем. Теперь акцент смещается в сторону правоприменения", - говорит парламентарий.

"Чтобы был порядок, - подчеркивает он, - нам нужно разговаривать на одном правовом языке с другими государствами. Сегодня они не успевают за развитием наших миграционных правил. Поэтому выстраиваются двусторонние отношения, на этот счёт проводятся совещания, чтобы они как можно быстрее включились в этот процесс".

В свою очередь, президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в качестве инструмента, который может помочь в борьбе с негативным поведением мигрантов, называет грамотную информационную работу. "Мне кажется, если нагляднее показывать, что в России существует и прекрасно работает институт наказания, то и драк будет поменьше", - полагает Коженов.

По его словам, связать такие конфликты с социальными проблемами у мигрантов довольно сложно :"Работы сейчас у них много, платят хорошо, спрос на иностранную рабочую силу очень высокий". Но свою роль, считает эксперт, может играть недовольство текущей ситуацией: "Например, закрыты границы, нельзя нормально улететь домой и вернуться, чартерные рейсы стоят как чугунный мост".

С другой стороны, констатирует глава ФМР, в потасовках обычно участвуют люди, которые постоянно работают в России. "Нет какой-то одной причины, из-за которой возникают подобные ситуации. Может быть, как говорят психологи, это осеннее обострение или влияние сильной жары", - заметил Вадим Коженов.

Как отмечается, о причинах массовых драк мигрантов в полиции не говорят, в соцсетях и СМИ есть версии об этнических и бытовых разногласиях. На криминальный путь мигранты чаще всего становятся, утратив легальный статус. Не зная своих прав, не имея возможности решить свои проблемы законным путём, они попадают в руки мошенников, преступных группировок и экстремистских сообществ.

Как следует из статистики МВД РФ за январь - июнь текущего года, общее число мигрантов, совершавших правонарушения, выросло на 5,8 процента. Всего таковых насчитывалось свыше 440 тысяч человек, из них 80 процентов - выходцы из стран СНГ. За первое полугодие 2021-го на длю иностранцев пришлось 18 843 преступления, и это на 4,8 процента выше прошлогодних показателей. При этом удельный вес преступлений, совершённых мигрантами, в общей статистике составляет всего 3,5 процента. И этот показатель остаётся неизменным на протяжении последних трёх лет.

В июле – августе в Москве и Подмосковье, в том числе в городах Мытищи, Одинцово был зарегестрирован целый ряд массовых драк с участием мигрантов. Одним из наиболее резонансных стал конфликт, происшедший в ночь на 13 июля в районе московского метро "Кузьминки". В нем приняло участие, по разным данным, до 200 человек – в основном, граждане Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. Те, кто был задержан, сейчас после судебных разбирательств выдворяются из страны.