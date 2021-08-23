Невероятный челлендж: 10 Ironman за 10 дней

Спортсменка Юлия Фернас готовится совершить, казалось бы, невозможное. За 10 дней подряд пройти 10 полных дистанций Ironman. Это значит, что каждый день ей необходимо будет проплывать 3,86 километра, проезжать на велосипеде 180 километров и пробегать марафон в 42,20 километра.

Этот необычный проект стартует 3 сентября.

Вдохновил Юлию на этой челлендж американский триатлет – любитель Джеймс Лоуренс, по прозвищу "Железный ковбой", который доказал всему миру, что человеческие способности безграничны. В 2015 году американец Джеймс Лоуренс за 50 дней, с 6 июня по 25 июля, завершил 50 железных гонок во всех 50 штатах. Отец пятерых детей из штата Юта вышел на старт 50-дневного приключения длиной 11300 километров. Глобальной его целью было собрать деньги для фонда борьбы с детским ожирением и обратить внимание общества на эту проблему.

Но на достигнутом Лоуренс не остановился. В этом году американский спортсмен-любитель завершил невероятное, не укладывающееся в голове испытание на выносливость. За 100 дней он преодолел 100 полных дистанций Ironman. Суммарно за 100 дней Джеймс проплыл 386 километров, проехал на велосипеде 18 000 километров и пробежал 4220 километров. Он – первый человек в истории, кому удалось преодолеть 100 "железных" триатлонных дистанций в течение 100 дней подряд.

- В прошлом году мы вместе с товарищем, Айбеком Надырбековым проходили 7 дистанций Ironman в 7 областях за 7 дней. Тогда я поняла, что такие серьезные испытания выполнимы, нужно только хорошо подготовиться. В прошлом году у нас были трудности, потому что гонки проходили в разных местах и необходимо было продумывать заранее, где мы будем плыть, ехать на велосипеде и бежать, также необходимо было продумывать маршруты наших переездов из одной области в другую и питание по дороге, - рассказала корреспонденту VB.KG Юлия Фернас. – В этот раз решила, что все испытания будут проходить в городе. Почему решила пройти это испытание одна? Опыт показал, что у всех спортсменов разный темп и когда преодолеваешь дистанцию с кем-то в паре, приходится подстраиваться друг под друга.

Этот необычный челлендж будет проходить в Бишкеке и все желающие горожане на любом этапе смогут присоединиться к спортсменке и вместе с ней проехать или пробежать небольшое расстояние. Юлия надеется, что таким образом ей удастся привлечь бишкекчан к спорту, показать им, что спорт вполне доступен. И кстати, чтобы называться железным человеком, преодолевшим полный Ironman необязательно тратить огромные деньги на зарубежные поездки за границу, создавать специальные условия. Достаточно просто выйти на улицы своего города – проплыть в бассейне, пробежать и проехать.

Сопровождать Юлию Фернас в десятидневной гонке будет главный помощник – массажист Натаниэль Тимофеев. Он помогал Юлии в прошлом году в семидневной гонке, делал массаж по вечерам, чтобы помочь спортсменам восстановиться. В этот раз Натаниэль решает еще и оргвопросы. А его супруга Виктория будет находиться рядом со спортсменкой с утра и до вечера, помогая всем необходимым. Кроме того, Виктория будет выкладывать в соцсети новости об этом невероятном испытании и горожане смогут в любой момент узнать, где находится наша спортсменка и сколько километров ей уже удалось пройти.

Бассейн, где будет проходить плавательный этап находится в клубе World Class, далее, оттуда на велосипеде Фернас будет доезжать до аэропорта, там на Васильевском тракте делать четыре круга, оставлять велосипед у стеллы Аска-Таш, на въезде в город в сторону пересечения проспекта Манас и Южной магистрали, а оттуда по кругу до ВДНХ и обратно.

Кстати, для горожан, которые будут следить за гонкой тоже придумали конкурсы, выполнив которые они смогут получить призы. Например, для них запланирован челлендж – 10 дней активности – необходимо пробежать 100 километров за 10 дней.

Всю дополнительную информацию можно найти на странице Юлии Фернас в Инстаграм - Ironlady.kg