Популярные артисты Татарстана дали концерт к Дню независимости КР

Популярные исполнители Республики Татарстан дали в Бишкеке праздничный концерт, посвященный грядущему Дню независимости Кыргызской Республики. Об этом сообщил Российский центр науки и культуры.

Торжество прошло в Национальном центре детей и юношества "Сейтек". Кыргызстанцев с наступающим праздником поздравили начальник отдела по работе с общественными организациями татар ближнего и дальнего зарубежья исполкома Всемирного конгресса татар Ленара Кутеева, председатель Ассамблеи народа Кыргызстана Абдыганы Эркебаев и президент ОО "Туган тел" Гульсина Ульмаскулова.

Собравшиеся в зале "Сейтека" смогли насладиться выступлениями популярных исполнителей Республики Татарстан. Организовал приезд артистов татаро-башкирский культурный центр "Туган тел". Бишкекчане услышали народного артиста Республики Татарстан Фердинанда Салахова, заслуженную артистку республики Гульданию Хайруллину, баяниста-виртуоза Наиля Сагдиева, поэта Рузаля Мухаметшина. Порадовал зрителей и народный образцовый хореографический ансамбль "Шаттык".