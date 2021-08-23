307 койко-мест есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

307 свободных койко-мест есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 14 часов 23 августа приводит Штаб КР по COVID-19.

Согласно этим данным свободные места есть в:

Республиканской клинической инфекционной больнице – 34;

Клиническом родильном доме № 2 – 60;

Национальном центре фтизиатрии – 15;

Национальном хирургическом центре – 2;

Городской клинической больнице №6 – 51;

Национальном центре кардиологии и терапии – 43;

Национальном госпитале (ИОВ) – 36;

Национальном центре онкологии и гематологии – 30;

Чуйской областной объединенной больнице – 36.