307 койко-мест есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

307 свободных койко-мест есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 14 часов 23 августа приводит Штаб КР по COVID-19.
Согласно этим данным свободные места есть в:
Республиканской клинической инфекционной больнице – 34;
Клиническом родильном доме № 2 – 60;
Национальном центре фтизиатрии – 15;
Национальном хирургическом центре – 2;
Городской клинической больнице №6 – 51;
Национальном центре кардиологии и терапии – 43;
Национальном госпитале (ИОВ) – 36;
Национальном центре онкологии и гематологии – 30;
Чуйской областной объединенной больнице – 36.