В Кыргызстане пройдет первый курултай женщин-лидеров

С 25 августа по сентябрь 2021 года в Чуйской, Ошской и Нарынской областях пройдет три этапа первого в истории Кыргызстана курултая, с участием более 300 женщин-лидеров, сообщает пресс-служба парламента.

Отмечено, что курултай инициирован женщинами-активистками при поддержке Совета по правам женщин и предотвращению гендерного насилия при торага ЖК и Форума женщин-депутатов.

Курултай женщин-лидеров Чуйской области состоится 25 августа в городе Токмок. В рамках встречи участники будут работать в следующих секциях: "О положении женщины в семье и обществе", "Здоровая женщина – залог успешного государства", "Развитие регионов – женский взгляд".

Как отмечают организаторы, курултай женщин-лидеров Кыргызстана станет первой многосторонней площадкой для выявления, изучения и обсуждения таких прогрессивных практик и неоценимого опыта женщин. Эта площадка станет возможностью по распространению успешных историй женщин и девочек, которые подтверждают, что участие в политическом, социальном и экономическом развитии страны не представляется возможным без поддержки и продвижения равной представленности женщин и достойного признания их вклада.

Проведение такого мероприятия связано с происходящими в стране социально-экономическими и политическими изменениями, а также пандемией, которые потребуют анализа женским движением собственного места и роли в обществе. Страна, переживая различные события, не только понесла потери, которые тяжелым грузом легли на плечи женщин, но и приобрела потенциал для новых форм социальных и политических взаимодействий, новых типов лидерства, которые могут кардинальным образом изменить облик общества. Женщины Кыргызстана осваивают все больше инновационных отраслей, традиционно считавшихся мужскими, и успешно проявляют себя в других секторах - финансовом, бизнесе, науке, политике, спорте, фермерстве.

В мероприятии примут участие депутаты ЖК, представители администрации президента, министерств и ведомств, а также представители международных организаций. По итогам Курултая планируется разработать Резолюцию и призвать лиц, принимающих решения, к реальным действиям для достижения гендерного равенства и созданию достойных условий для развития женского лидерства.