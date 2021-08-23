В Бишкеке спроектируют и построят мусороперерабатывающий завод

Сегодня, 23 августа в здании столичного муниципалитета подписан меморандум по реализации инвестиционного проекта "Проектирование и строительство мусороперерабатывающего завода в городе Бишкек".

Документ подписали исполняющий обязанности мэра столицы Айбек Джунушалиев, министр инвестиций Алмамбет Шыкмаматов и президент турецкой компании "Biotrend Energy" Илхан Доган.

После подписания документа компания "Biotrend Energy" обязуется предоставить проект строительства завода и подготовить технико-экономическое обоснование в месячный срок, а также обеспечить финансирование проекта, в том числе этапы подготовки, проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию.

В свою очередь муниципалитет Бишкека и министерство инвестиций КР будут оказывать содействие в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством нашей страны.

Кстати, компания "Biotrend Energy" инвестирует в комплексные услуги по обращению с твердыми отходами, производство электроэнергии, использование рекуперативного/когенерационного тепла, сертификацию и торговлю углеродом по всей Турции. Эта компания является дочерней компанией "Doğanlar Holding". Основана в 2017 году и имеет 13 действующих заводов, в том числе: 11 установок для производства биогаза, 1 установку для биомассы, 1 установку для подготовки и подачи топлива из отходов. В 2021 году введены в эксплуатацию 18 заводов, которые преобразуют отходы в энергию в 11 городах в 6 регионах.