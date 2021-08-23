Учеба, туризм, работа. МИД об увеличении количества граждан Пакистана в КР

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики прокомментировало сообщение об увеличении в стране количества граждан Исламской Республики Пакистан.

В ведомстве напомнили, что традиционно, граждане Пакистана посещают Кыргызскую Республику в целях обучения в высших учебных заведениях.

"Вместе с тем, действительно, с середины июля 2021 года наблюдается тенденция к увеличению количества обращений со стороны граждан Пакистана за получением виз Кыргызской Республики. Основная масса обращений поступает на портал "Электронная виза".

При этом, граждане Пакистана заявляют в качестве цели поездки туризм и, соответственно, получают туристические однократные визы сроком до 30 дней.

Вместе с тем, видится необходимым отметить, что все заявки, поступающие посредством портала "Электронная виза", проходят обязательную процедуру согласования с органом национальной безопасности Кыргызской Республики на предмет недопущения нежелательных лиц на территорию Кыргызской Республики", - отмечают в МИД.

По данным ведомства, за июль-август 2021 года гражданам Пакистана по системе "Электронная виза" оформлено около 7,5 тыс. туристических виз.

Следует отметить, что по данным Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, за июль-август 2021 года правонарушений со стороны граждан Пакистана на территории Кыргызской Республики не зафиксировано.

"Касательно упрощения визового режима для граждан Пакистана следует отметить, что данный режим распространяется исключительно на тех граждан Исламской Республики Пакистан, кто имеет действительный вид на жительство (резидент-карту) ОАЭ, Кувейта, Катара, Бруней-Даруссалама, Султаната Оман, Бахрейна или Саудовской Аравии", - говорится в сообщении.

В рамках указанного упрощенного режима, гражданам Пакистана оформлено на сегодняшний день 220 виз Кыргызской Республики.

"Вместе с тем, в целях получения разъяснений информации, распространяемой в социальных сетях о гражданах Пакистана, которые прибывают в Кыргызстан с целью дальнейшего выезда в третьи страны, 23 августа 2021 года в Министерство был приглашен заместитель Посла Исламской Республики Пакистан в Кыргызской Республике - Консул Посольства г-н Тарик Али (Tariq Ali).

В ходе прошедшей встречи, пакистанский дипломат подтвердил, что большая часть прибывающих граждан Пакистана в дальнейшем вылетают для трудовой деятельности в Объединенные Арабские Эмираты и Королевство Саудовской Аравии. Данное обстоятельство связано с тем, что в настоящее время отсутствует прямое авиасообщение между Пакистаном и указанными странами. Помимо Кыргызстана, аналогичный маршрут построен через Республику Узбекистан", - выяснили в МИД.

Вместе с тем отмечается, что все вылетающие за рубеж граждане Пакистана проходят вакцинацию препаратами "Sinopharm" "AstraZeneca", "Pfizer" и "Спутник-V".

Вакцинированные препаратом "Pfizer" находятся в Кыргызстане 3-4 дня и вылетают в ОАЭ и КСА ближайшими рейсами, вакцинированные иными препаратами, пребывают 10-14 дней на территории Кыргызстана.

Заместитель Посла Пакистана также отметил, что с учетом снижения уровня заболеваний коронавирусной инфекцией в Пакистане, ОАЭ уже частично открыли границы для граждан Пакистана, имеющих долгосрочные эмиратские визы. В ближайшее время открытие границ планируется со стороны КСА, таким образом, поток пакистанских граждан в Кыргызстан будет значительно снижен.

В соответствии с "Алгоритмами действий по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19", для въезда в Кыргызскую Республику иностранным гражданам требуется предъявить результаты ПЦР-теста (за последние 72 часа) или документ (сертификат), удостоверяющий получение вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.