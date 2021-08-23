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В Бишкеке продолжают демонтировать незаконные объекты

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- Айжан Мамбеталиева
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Управление землепользования и строительства совместно со спецподразделением МП "Тазалык" продолжают борьбу по сносу незаконных объектов. Сотрудники освободила муниципальную территорию от вулканизации на пересечении улиц Каралаева и Сухэ-Батора. Также удалось избавиться и от времянки по улице Керимова. По улице Жукеева-Пудовкина демонтирован забор.

После разъяснительных работ по улице Чортекова в добровольном порядке демонтированы 7 капитальных заборов и один забор в легкой конструкции. В микрорайоне Тунгуч также после разъяснительных работ, владельцы добровольно демонтировали тандырную.

В жилом массиве "Кок-Жар" по улице Калмурзаева снесен забор. По улице Кривоносова демонтирована часть двух жилых домов, попадающих под реконструкцию дороги. По улице Маликова снесены три капитальных забора. По улице Жайыл Баатыра также демонтированы: три капитальных забора, часть одного жилого дома, баня и магазин.Также демонтирован павильон в микрорайоне Тунгуч возле дома №36.


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URL: https://www.vb.kg/405329
Теги:
мэрия, Бишкек, демонтаж
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