В Бишкеке продолжают демонтировать незаконные объекты

Управление землепользования и строительства совместно со спецподразделением МП "Тазалык" продолжают борьбу по сносу незаконных объектов. Сотрудники освободила муниципальную территорию от вулканизации на пересечении улиц Каралаева и Сухэ-Батора. Также удалось избавиться и от времянки по улице Керимова. По улице Жукеева-Пудовкина демонтирован забор.

После разъяснительных работ по улице Чортекова в добровольном порядке демонтированы 7 капитальных заборов и один забор в легкой конструкции. В микрорайоне Тунгуч также после разъяснительных работ, владельцы добровольно демонтировали тандырную.

В жилом массиве "Кок-Жар" по улице Калмурзаева снесен забор. По улице Кривоносова демонтирована часть двух жилых домов, попадающих под реконструкцию дороги. По улице Маликова снесены три капитальных забора. По улице Жайыл Баатыра также демонтированы: три капитальных забора, часть одного жилого дома, баня и магазин.Также демонтирован павильон в микрорайоне Тунгуч возле дома №36.