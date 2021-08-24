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В России школьники начнут учебный год в традиционном формате

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- Евгений Денисенко
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Новый учебный год начнётся в России 1 сентября в очном формате. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе рабочей встречи с Уполномоченным при президенте страны по правам ребёнка Анной Кузнецовой.

"Нам важно, - отметил министр, - чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие – одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов. Так что дистанционного формата начала учебного года не предполагается".

В свою очередь Анна Кузнецова подчеркнула, что принудительный подход к вакцинации учеников и педагогов, когда в отношении непривитых вводятся какие-либо ограничительные меры, недопустим. Такая позиция поддержана и Министерством просвещения. Сергей Кравцов проинформировал, что с каждым регионом проработаны меры по повышению защиты здоровья в образовательных организациях. И этот вопрос находится на постоянном контроле ведомства.

На состоявшейся 22 августа встрече с членами партии "Единая Россия" президент РФ Владимир Путин призвал использовать все возможности дистанционного образования. Но подчеркнул, что такой формат не заменит традиционное обучение с непосредственным участием педагогов.

"Дистанционный способ обучения должен дополнять то, что мы традиционно используем, особенно это связано с педагогикой. Получение знаний чрезвычайно важно, но мы не должны человека превращать в машину, в робота", - заявил российский лидер.

При этом он выразил уверенность, что дополнять современное образование дистанционными форматами "можно и нужно", и "это нужно по-максимуму использовать в нашей стране". "Доступ к знаниям высококлассных специалистов с помощью современных дистанционных способов" глава государства назвал "чрезвычайно важным".


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URL: https://www.vb.kg/405334
Теги:
Россия
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