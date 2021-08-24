Россия не будет вмешиваться в конфликт талибов с сопротивлением

Россия не намерена вмешиваться в конфликт между движением "Талибан" и силами сопротивления в Панджшере. Об этом, по информации российских СМИ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва не планирует выступать посредником между сторонами. Песков также считает, что ситуация в провинции Панджшер потенциально чревата новой гражданской войной в Афганистане.

Пресс-секретарь сообщил, что на проходившей сегодня, 23 августа, внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ "тоже упоминалась эта линия развития событий в том контексте, что потенциально это чревато очередной гражданской войной в Афганистане и несет дополнительные опасности и угрозы".

"Конечно же, никто в эти события вмешиваться не собирается", - отметил Дмитрий Песков. И подчеркнул, что главы стран ОДКБ выразили глубокую озабоченность событиями в Афганистане.

Как передает телеканала Al-Arabiya, представитель сил сопротивления, которые находятся в единственной неподконтрольной "Талибану" провинции Панджшер, заявил, что находящиеся здесь тысячи бойцов главе с Ахмадом Масудом (сын известного военачальника, "панджшерского льва" Ахмада Шаха Масуда, погибшего в 2001 году - VB.KG),готовы противостоять талибам. "Мы призываем движение начать серьезные переговоры. Мы стремимся к мирному урегулированию прежде чем вступать в войну", - цитирует телеканал представителя сил сопротивления.

По информации СМИ, эти силы доставили в Панджшер оружие и боеприпасы. Ранее талибы заявили, что взяли в осаду провинцию, но стремятся мирно разрешить конфликт. Представитель политофиса талибов Мухаммед Наим отметил, что целью военной акции в провинции Панджшер является объединение страны под властью движения.

Другой представитель движения "Талибан" Сухейл Шахин заявил в интервью телеканалу Sky News, что США и Британия не получат дополнительное время для проведения эвакуации, в противном случае могут быть последствия.

"Это красная черта. Президент Байден объявил, что 31 августа они выведут все вооруженные силы. Поэтому, если они продлят (присутствие), это будет означать, что они расширяют оккупацию, хотя в этом нет необходимости", - сказал Шахин.