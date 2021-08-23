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Главы государств ОДКБ обсудили ситуацию в Афганистане

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- Евгений Денисенко
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Ситуации в Афганистане и ее влиянию на безопасность государств – членов ОДКБ была посвящена внеочередная сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ. Она прошла 23 августа в формате видеоконференции под председательством президента Таджикистана, председателя СКБ Эмомали Рахмона.

В работе сессии приняли участие премьер-министр Армения Никол Пашинян, президенты Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, России Владимир Путин, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась.

Как сообщается на сайте этой организации, члены СКБ провели обстоятельный обмен мнениями о ситуации в Афганистане и ее влиянии на безопасность государств ОДКБ. Их главы с озабоченностью отметили резкое ухудшение обстановки в Афганистане. И подчеркнули важность ответственного восстановления государственной власти в этой стране путем инклюзивного мирного диалога с учетом интересов всех общественных, политических, этнических и конфессиональных групп страны.

В ходе сессии было отмечено, что политический режим в Афганистане должен опираться на свободное волеизъявление всего афганского народа. Строгий учет, гарантирование и защита социально-политических интересов всех слоев общества имеет жизненно важное значение для устойчивости любого правительства Афганистана.

С учетом увеличивающегося присутствия боевиков международных террористических организаций в Афганистане, которые используют эту страну в качестве запасной площадки при создании опорных пунктов для дальнейшей деятельности и своей экспансии, государства ОДКБ договорились приложить дополнительные усилия для развития сотрудничества в противодействии исходящим с территории Афганистана вызовам и угрозам.

Достигнута договоренность ускорить работу по принятию предложенной Таджикистаном в рамках ОДКБ Целевой межгосударственной программы по укреплению участков таджикско-афганской границы. Члены Совета коллективной безопасности договорились продолжить обмен мнениями о ситуации в Афганистане в ходе предстоящего саммита ОДКБ 16 сентября в Душанбе.

По итогам внеочередной сессии СКБ состоялся онлайн - брифинг генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася.


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URL: https://www.vb.kg/405337
Теги:
Афганистан, Россия, Кыргызстан, ОДКБ
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