Переписывание истории. Кто стоит за превратным освещением событий ВОВ?

В последнее время всё чаще встречаются различного рода публикации, где авторы пытаются внести свои коррективы в исторические события Великой Отечественной войны. Особенно часто это встречается в Интернете.

Попытки изменить историю коснулись и Кыргызстан. Так фальсификации пытались подвергнуться данные о 316 Панфиловской дивизии. По словам экспертов, за 75 лет послевоенного времени в странах Европы, Америки, Азии создана огромная, насчитывающая тысячи наименований литература по истории Второй мировой войны, освещающая события войны в превратном смысле.

Профессор китайского институт международных проблем И Лу (Yi Lu) уверен, что если при этом Китай и Россия пытаются совместно противостоять намеренному искажению, а порой даже и фальсификации исторических фактов, то ряд западных стран не гнушаются покушаться на правду исходя из своих сиюминутных политических интересов.

Больше всех на этом поприще преуспели в США, где продолжают разрабатывать программы, направленные на искажение роли и значимости России и Китая в победе над фашизмом. Одним из последних примеров стала американская инициатива в Венгрии, где под эгидой посольства Соединенных Штатов реализуется проект "Вспоминая Вторую мировую войну и ее последствия – долгая дорога к свободе".

- Суть ее сводится к тому, что венгерским организациям и частным лицам предложено проработать конкурсные программы по указанной тематике в сфере литературы, кинематографа, живописи и научно-исторической работы. Авторы наиболее удачных, по мнению американских дипломатов проектов, отвечающих видению Вашингтона, получат от 2 до 25 тыс. долларов на их реализацию. Вместе с тем согласно опубликованному на сайте посольства Соединенных Штатов документу, при составлении заявки соискатели должны "тщательно соблюдать инструкции". В частности, американские заказчики требует, чтобы участники главным образом сконцентрировались на историях, которые описывали бы "жестокость и коллаборационизм в разгар Холокоста и Второй мировой войны, а также в условиях тирании Советского Союза", - отмечается в статье профессора.

Он отмечает, что сегодня все более очевидным становится тот факт, что американцы используют культурно-гуманитарную сферу для оказания воздействия на политическую элиту и подрастающее поколения стран Восточной Европы.

- Приравнивая СССР, который совершенно объективно внес решающую роль в победу во Второй мировой войне, к гитлеровскому режиму ставится вполне конкретная цель повысить собственную значимость, а также разорвать исторические связи стран постсоветского пространства с современной Россией. При этом не спокойно и на восточных рубежах. Похожая деятельность против Китая сегодня ведется и в Японии, где нынешнее поколение политиков идут на любые подлоги, чтобы снять с себя ответственность за преступления военных лет, - уверен И Лу.

За счет проектов в молодежной среде предполагается добиться оспаривания результатов Второй мировой войны и, как следствие, стимулирование реваншистских настроений в японской элите.

- Умело обходя острые углы исторического взаимодействия с Токио, в первую очередь в вопросах бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, акцент при этом делается и на тему оспаривания территорий, исторически принадлежащих Китаю, что грозит ростом нестабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом американские идеологи очень рассчитывают на то, что продвигаемые ими результаты псевдонаучных исследований найдут колоссальную поддержку среди японского населения. В складывающихся реалиях необходимо общими усилиями со странами-победителями защищать историческую правду о Второй мировой войне и противостоять попыткам искажения фактов того времени, сдержать негативное американское гуманитарное воздействие на молодежь не только в Японии, но и по всему миру. Особое внимание уделять только действительным фактам о прошлом, чтя заслуги предков, которые оставили жизни в интересах будущих поколений, - подчеркивает профессор китайского университета.

Стоит отметить, что подобную позицию высказывали ранее и другие эксперты. По их мнению, нельзя допустить, чтобы история Второй мировой войны переписывалась "по чьей-то прихоти".

- Любые попытки ее фальсификации оскверняют светлую память отдавших свои жизни ради защиты Родины героев: почти семь миллионов русских, более полутора миллионов украинцев, свыше 600 тысяч белорусов, сотен тысяч казахов, узбеков, армян, грузин, азербайджанцев, десятков тысяч туркмен, кыргызов и таджиков. История Второй мировой войны остаётся фронтом острейшей идеологической, научной и информационно-психологической борьбы. Самое же парадоксальное состоит в том, что подходы сегодняшних фальсификаторов истории Второй мировой и Великой Отечественной войн восходят к наработкам пропагандистского аппарата Третьего рейха. Как в свое время цинично заявлял министр нацисткой Германии Й. Геббельс, "чем больше ложь, тем скорее в неё поверят", - заявляли ранее они.

Поэтому, сегодня перед странами стоит актуальная задача стремиться к тому, чтобы историческая наука консолидировала наше общество. Восприятие истории должно быть цельным и объединять народы.