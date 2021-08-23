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Команда авиабазы ОДКБ "Кант" одержала победу в турнире по мини-футболу

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- Азиз Осмонов
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Дружеский турнир по мини-футболу, приуроченный ко дню российского флага, прошел накануне, 22 августа, в Бишкеке на территории одного из спортивных комплексов города. В тяжелой борьбе победу одержала команда российской авиабазы "Кант". Об этом сообщает пресс-служба авиабазы ОДКБ "Кант".

Как отмечается, в финале они встретились с командой "Патриот", в первом тайме уступали со счетом 0:1, во втором тайме забили два мяча, и стали безусловными победителями соревнования.

Турнир прошел по классической схеме проведения для 8 команд. В матче приняли участие: "Авиабаза Кант, молодежный футбольный клуб Епархии, сборная команды Арт-футбол, "Гармония", "Ленинцы", ФК Патриот, СМРС (Совет молодых российских соотечественников), команда "Sputnik Кыргызстан". 

Второе и третье место заняли команда "Патриот", и команда "Ленинцы", соответственно.

- Эмоции были невероятными. Игра была очень напряженная, а соперники сильными, - отметили военнослужащие-участники турнира.

Уточняется, что мероприятие организовано представительством Российского Центра науки и культуры  в Кыргызстане среди российских соотечественников. 


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URL: https://www.vb.kg/405343
Теги:
Кант, авиабаза, футбол, ОДКБ
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