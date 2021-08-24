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В России открылись международные армейские форум и игры

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- Евгений Денисенко
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В военно-патриотическом парке "Патриот" на территории Московской области 23 августа открылись Международный военно-технический форума (МВФТ) "Армия-2021" и Армейские международные игры 2021 года (АрМИ-2021). Участие в них принимают и представители Вооруженных сил Кыргызстана.

На торжественной церемонии открытия с приветственным словом выступил президент Российской Федерации Владимир Путин. Он отметил, что в этом году рамках в МВТФ участвуют более 90 процентов предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса России. А на площадках форума возможность ознакомиться с ее новейшими техническими достижениями в области обороны получили ведущие специалисты из почти 100 стран. Российский лидер подчеркнул, что на форуме особое внимание будет уделено внедрению в практику технологий искусственного интеллекта.

"Прекрасной площадкой для презентации возможностей вооружений и военной техники" Владимир Путин назвал Международные армейские игры. "Год от года они привлекают всё новых и новых участников, увеличивается количество видов состязаний, и в этот раз военнослужащие покажут своё мастерство в 34 международных конкурсах на полигонах одиннадцати стран", - сообщил президент РФ.

"Для более чем пяти тысяч военных профессионалов из 44 , - сказал он, - это не только хорошая возможность проверить свою тактическую подготовку и навыки владения оружием и техникой, не только это: участие в играх – это прямое общение с коллегами, это вносит весомый вклад в развитие доверия и партнёрских отношений военных профессионалов наших стран, служит укреплению мира и международной безопасности".

Пожелав участникам форума плодотворной работы, а конкурсантам армейских игр успехов в состязании, Владимир Путин объявил Международный военно-технический форум "Армия-2021"и игры АрМИ-2021 года открытыми. Они пройдут соответственно с 22 по 28 августа и с 22 августа по 4 сентября. В рамках АрМИ-2021 поборются за первенство команды из 44 стран.


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URL: https://www.vb.kg/405347
Теги:
Россия, сотрудничество, Кыргызстан
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