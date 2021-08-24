Президент подписал закон "О защите от недостоверной (ложной) информации"

Президент Садыр Жапаров подписал Закон "О защите от недостоверной (ложной) информации". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Указывается, что Конституция гарантирует право каждого на защиту чести и достоинства, а подписанным законом государство обеспечивает исполнение этого права путем установления разумных правовых рамок.

Так, закон регулирует взаимоотношения лица, пострадавшего от недостоверной информации, и владельца информационных ресурсов, где данная информация была опубликована, регулирует их права и обязанности.

Таким образом, закон устанавливает дополнительные гарантии защиты каждого через личное обращение к владельцам информационных ресурсов, на защиту от распространения информации, не соответствующей действительности от них в Интернет пространстве.

Предлагаемые законом процедуры позволят минимизировать негативные последствия, выражающиеся, в том числе репутационными (имиджевыми) потерями, возможной потерей работы, материальных выгод и. т. д.

Закон вступает в силу с сегодняшнего дня.