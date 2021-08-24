Милиционеры задержали автохама, который напал на женщину с детьми

В Бишкеке задержали мужчину, который угрожал на женщине за рулем. Об этом сообщили в ГУВД Бишкека.

Вчера в соцсетях опубликовали видео, на котором агрессивный мужчина сначала находился за рулем свого автомобиля с ребенком на руках, а потом вышел из авто, и стал набрасываться на автомобиль женщины. В это время в машине женщины также находись дети, которые начали плакать.

Сегодня, 24 августа, в пресс-службе ГУВД Бишкека сообщили подробности инцидента.

"В ОВД Аламудунского района поступило сообщение о том, что 23 августа в селе Маевка, возле одного из частных домов, неизвестный мужчина в возрасте примерно 25-30 лет, находясь за рулём автомобиля марки "Toyota Avensis", не поделив проезжую часть дороги с другим автомобилем, начал вести себя агрессивно при детях. Помимо этого он начал выражаться нецензурной бранью, а также путем применения физической силы, пытался вырвать из рук мобильный телефон у гражданки К.К. в то время когда она записывала на видео данное происшествие", - говорится в сообщении ГУВД Бишкека.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Аламудунского района и начато досудебное производство по статье 266 (Хулиганство) УК Кыргызской Республики

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками милиции был установлен и задержан гражданин Ж.Б. 1993 года рождения. Доставлен в следственную службу ОВД Аламудунского района. Расследование продолжается.