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Милиционеры задержали автохама, который напал на женщину с детьми

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- Н Крайнова
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В Бишкеке задержали мужчину, который угрожал на женщине за рулем. Об этом сообщили в ГУВД Бишкека.

Вчера в соцсетях опубликовали видео, на котором агрессивный мужчина сначала находился за рулем свого автомобиля с ребенком на руках, а потом вышел из авто, и стал набрасываться на автомобиль женщины. В это время в машине женщины также находись дети, которые начали плакать.

Сегодня, 24 августа, в пресс-службе ГУВД Бишкека сообщили подробности инцидента.

"В ОВД Аламудунского района поступило сообщение о том, что 23 августа в селе Маевка, возле одного из частных домов, неизвестный мужчина в возрасте примерно 25-30 лет, находясь за рулём автомобиля марки "Toyota Avensis", не поделив проезжую часть дороги с другим автомобилем, начал вести себя агрессивно при детях. Помимо этого он начал выражаться нецензурной бранью, а также путем применения физической силы, пытался вырвать из рук мобильный телефон у гражданки К.К. в то время когда она записывала на видео данное происшествие", - говорится в сообщении ГУВД Бишкека.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Аламудунского района и начато досудебное производство по статье 266 (Хулиганство) УК Кыргызской Республики

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками милиции был установлен и задержан гражданин Ж.Б. 1993 года рождения. Доставлен в следственную службу ОВД Аламудунского района. Расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/405358
Теги:
ГУВД, ДТП, насилие, Бишкек, Кыргызстан
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