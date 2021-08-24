225 койко-мест есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

225 свободных койко-мест есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 10 часов утра 24 августа приводит Штаб КР по COVID-19.

Согласно этим данным свободные места есть в:

Республиканской клинической инфекционной больнице – 27;

Национальном центре фтизиатрии – 12;

Национальном хирургическом центре – 2;

Городской клинической больнице №6 – 48;

Национальном центре кардиологии и терапии – 41;

Национальном госпитале (ИОВ) – 30;

Национальном центре онкологии и гематологии – 31;

Чуйской областной объединенной больнице – 34.