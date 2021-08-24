Проведена оценка гендерной статистики в Кыргызстане

Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики при поддержке таких структур, как "Партнерство в области статистики для развития в 21 веке (ПАРИС21)" и "ООН-Женщины" разработан краткий обзор выводов и рекомендаций по оценке гендерной статистики в КР. Сообщили в Нацстаткомитете КР.

В нем обобщены выводы и рекомендации, полученные в результате проведения комплексной оценки гендерной статистики в Кыргызской Республике в период с сентября 2019 года по май 2020 года. Эта оценка является частью глобальной инициативы "Каждая женщина и девочка значима" структуры "ООН-Женщины".

Сегодня спрос на гендерную статистику продолжает расти, так как информация о положении мужчин и женщин в обществе очень важна при разработке мер политики, направленных на решение гендерных проблем и на достижение гендерного равенства.

Наряду с этим, гендерная статистика играет важную роль в совершенствовании всей национальной статистической системы для обеспечения пользователей своевременными, надежными данными, которые представляют наиболее полную характеристику населения страны.