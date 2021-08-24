Оборудование "Безопасного города" второй фазы отличается от первых камер

В столице накануне началась установка элементов системы видеонаблюдения и фотофиксации в рамках второй фазы проекта "Безопасный город". Автомобилистам сразу же бросилось в глаза, что победитель конкурса использует несколько иной метод монтажа камер, чем его предшественник.

Следует напомнить, что победителем аукциона по первой фазе "Безопасного города" был концерн радиостроения "Вега". Его усилиями на дорогах страны появилось 110 аппаратно-программных комплексов. Из них 42 размещены в столице, еще 48 на дорогах Чуйской области, а 20 являются передвижными. Все затраты по монтажу оборудования, созданию центра хранения данных и прочие расходы взял на себя инвестор.

В частности, камеры появились на таких перекрестках, как Дэн Сяопина – Алыкулова, Льва Толстого – Молодой Гвардии, Айтматова – Ахунбаева, Жибек Жолу – Лермонтова, Чуй – Ауэзова и так далее.

Вторая фаза куда более масштабная и охватывает уже всю республику. В ее рамках на дорогах должно появиться 306 аппаратно-программных комплексов в 2 городах республиканского и 15 городах областного значения, а также в 73 населенных пунктах. Из общего числа 266 точек будут стационарными, а 40 – передвижными. Общее количество камер разного типа составит около 3 тысяч.

В свое время заявки на участие в конкурсе подали три компании. Уже знакомый кыргызстанцам концерн радиостроения "Вега", китайская Shenzhen Sunwin Intelligent и ООО "Безопасность информационных систем". Первые предложили реализовать проект за 4,8 миллиарда сомов, вторые – за 2,6 миллиарда, третьи – за 5 с небольшим миллиардов. Естественно, победителем была признана фирма из Поднебесной.

Правда, договор с подрядчиками пришлось продлевать дважды. Первый раз до 18 июня 2021 года, а второй – до 10 марта 2022. Всему виной пандемия коронавируса из-за которой бизнесмены не смогли вовремя завезти в страну необходимое оборудование. Оно застряло на границе.

Благо, сейчас процесс пошел и на некоторых перекрестках столицы уже начался монтаж "электронных глаз". Для этого китайские подрядчики используют Г-образные опоры на подъездах к перекресткам, и небольшие металлические столбы непосредственно у пересечений. На них и навешиваются все снимающие и фотографирующие девайсы.

В настоящий момент оборудуются пересечения улиц Тыналиева – Масалиева, Токтоналиева – Масалиева, Токомбаева – Жукеева-Пудовкина и Жукеева-Пудовкина – Суеркулова. Именно на последней корреспонденты VB.KG и провели фотосъемку. А чтобы сравнить новое оборудование с уже установленным концерном "Вега", предварительно был заснят перекресток Байтик Баатыра – Суеркулова, где стоят уже знакомые водителям камеры.

Впрочем, разница исключительно в способе крепления. Все функции абсолютно идентичны. И многие водители, завидев аппаратуру, автоматически сбрасывают скорость, хотя она еще не работает. Так что эффект уже есть.