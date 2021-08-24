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Кыргызстанцы вошли в число финалистов конкурса "Лидеры России"

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- Евгений Денисенко
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Более 100 человек прошли в очный этап финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России". Среди них есть и представители Кыргызстана.

Конкурс является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

В нынешнем сезоне конкурс "Лидеры России", по информации его пресс-службы, разделен на восемь профильных треков. Помимо направлений "Наука" и "Здравоохранение", стартовавших в прошлом сезоне, были запущены новые треки - "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Культура", "Информационные технологии", "Студенты" и "Международный". Всего на конкурс поступило около 181 тысяч заявок из всех регионов России и 150 стран.

Цель трека "Международный", как отметила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, - "привлечь высококвалифицированные кадры со всего мира, показать открытость и преимущества нашей страны для значительного количества людей в других странах, а также заинтересованность России в поддержке русскоязычного населения, проживающего за границей".

В пресс-службе конкурса сообщили, что в очный этап финала вышли граждане 23 государств. Больше всего финалистов из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Украины, Германии, Узбекистана, Латвии, Армении, Эстонии, Азербайджана. В конкурсе участвовали управленцы, общественные деятели, ученые, специалисты по информационным технологиям, представители креативных профессий.

С успешным прохождением отборочных испытаний участников "Международного трека" конкурса управленцев "Лидеры России" поздравил в своем видеобращении министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Отрадно, - заявил он, - что открытое в этом году новое направление состязания привлекло широкое международное участие – было зарегистрировано более 10 тысяч заявок из 150 государств. Рады видеть, что большинство зарубежных конкурсантов – граждане стран, тесно связанных с Россией историческими, хозяйственными, культурными и родственными узами, в т.ч. столетиями развивавшиеся в составе общего с нами пространства. Такой живой интерес подтвердил востребованность этого начинания".

"Лидеры России" − хорошая возможность испытать свои силы, показать максимум способностей как для россиян, так и для молодых иностранных профессионалов, среди которых немало выпускников российских вузов, - продолжил глава российского внешнеполитического ведомства. - За небольшую историю своего существования конкурс зарекомендовал себя в качестве эффективного механизма отбора талантливых людей, управленцев по призванию, для многих стал настоящим трамплином в карьере. Уверен, что многие из участников внесут в будущем полезный вклад в развитие России и своих государств, будут способствовать популяризации конкурса на международной арене".

"Сама идея проведения трека "Международный" конкурса "Лидеры России" мне кажется абсолютно правильной, справедливой, несмотря на то, что конкурс вроде бы внутренний, -считает вице-спикер Совета Федерации, член наблюдательного совета трека "Международный" Константин Косачев. - Я бы рассматривал сформировавшийся актив участников как потенциал для евразийских структур, который мог бы стать кадровым потенциалом для большого евразийского партнерства".

Победители трека будут определены в 2022 году. Его финалисты, как сообщалось ранее, при условии соблюдения требований российского законодательства по ускоренной процедуре смогут получить вид на жительство в РФ, а победители - российское гражданство.


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URL: https://www.vb.kg/405369
Теги:
Россия, сотрудничество, Кыргызстан
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