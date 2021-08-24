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37 участков муниципальной собственности отдали в аренду

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- Айжан Мамбеталиева
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В Управлении земельных ресурсов столичной мэрии прошло плановое заседание комиссии по предоставлению прав аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города Бишкек.

Рассмотрено 68 вопросов, из них по 37 составлены договоры аренды, 18 вопросов отложены в соответствующие службы для дополнительного изучения, отказано в предоставлении 13 вопросов.

Сотрудники управления также просят арендаторов-предпринимателей соблюдать правила землепользования и строительства, а также своевременно вносить арендную плату за пользование муниципальным имуществом.


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URL: https://www.vb.kg/405370
Теги:
аренда, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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