37 участков муниципальной собственности отдали в аренду

В Управлении земельных ресурсов столичной мэрии прошло плановое заседание комиссии по предоставлению прав аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города Бишкек.

Рассмотрено 68 вопросов, из них по 37 составлены договоры аренды, 18 вопросов отложены в соответствующие службы для дополнительного изучения, отказано в предоставлении 13 вопросов.

Сотрудники управления также просят арендаторов-предпринимателей соблюдать правила землепользования и строительства, а также своевременно вносить арендную плату за пользование муниципальным имуществом.