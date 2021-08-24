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Сотрудники посольства КР в РФ завоевали кубки на дипломатических играх

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- Евгений Денисенко
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В комплексе отдыха "Завидово" (территория, расположенная на границе Московской и Тверской областей) состоялись XXII Летние дипломатические игры среди диппредставительств разных стран. Участие в них приняли представители 29 иностранных посольств, в том числе кыргызского.

Традиционный спортивный праздник был организован Главным управлением по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД РФ и приурочен к 100-летию образования этой структуры. Дипломаты состязались в восьми дисциплинах, в числе которых футбол, волейбол, баскетбол, большой теннис, кросс и стрельба по тарелочкам. Кроме этого, лучших определяли среди любителей рыбной ловли и бильярда.

Министра иностранных дел РФ Сергей Лавров, приветствие которого зачитал руководитель управления Вячеслав Фатин, отметил роль таких мероприятий в популяризации здорового образа жизни и "укреплении профессиональной солидарности дипломатов из разных уголков мира".

А присутствовавшая на церемонии открытия игр олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что такие состязания продлевают праздничную и объединяющую атмосферу недавно завершившейся Олимпиады в Токио.

"Я абсолютно убеждена, что в соответствии с новым олимпийским лозунгом "быстрее, выше, сильнее" мы еще и "вместе". Эта новая часть лозунга Международного олимпийского комитета к дипломатическим играм имеет непосредственное отношение", - подчеркнула Журова.

В течение уже многих лет в этих играх, регулярно организуемых зимой и летом (за исключением прошлого, пандемийного года), традиционно участвуют и сотрудники посольства Кыргызстана в России. Они успешно показывают себя в различных спортивных дисциплинах, завоевывая призовые места. Не стали исключением и нынешние соревнования. По их итогам посольство КР в РФ получило четыре кубка.


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URL: https://www.vb.kg/405373
Теги:
Россия, Кыргызстан
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