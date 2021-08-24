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В Анкаре открылась фотовыставка к 30-летию независимости КР

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- Анастасия Карелина
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Фотовыставка, посвященная 30-летию независимости Кыргызской Республики, открылась в художественной галерее торгового центра "Зафер" в Анкаре. Об этом сообщает пресс-служба МИДа КР.

Организовано культурное событие посольством нашей республики в Турции совместно с мэрией Анкары. В торжественной церемонии приняли участие посол Кубанычбек Омуралиев и вице-мэр Анкары Серджан Чыггын.

В экспозицию вошли фотоработы, на которых авторы запечатлели исторические достопримечательности и ландшафты, национальные виды спорта, богатую культуру, живописную природу и традиционный быт кыргызского народа. Жители Анкары смогут познакомиться с этими фотографиями совершенно свободно до 28 августа.


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URL: https://www.vb.kg/405374
Теги:
выставка, День независимости, Турция, культура, Кыргызстан, история, МИД
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