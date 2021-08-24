В Бишкеке корректируют дорожную разметку

Муниципалитет столицы корректирует дорожную разметку, нанесенную по проекту "Безопасный город". Делается это в связи с тем, что в последнее время в мэрию участились жалобы на дорожную разметку вблизи камер проекта "Безопасный город".

Исполняющий обязанности мэра столицы Айбек Джунушалиев поручил обследовать перекрестки и при необходимости сделать корректировку и освежить дорожные разметки.

Комиссия, в состав которой вошли представители муниципалитета, МП "Бишкекасфальтсервис", ГУВД Бишкека, районных администраций провели обследование перекрестков. В ближайшие дни начнется работа на пересечении проспекта Манаса и улицы Горького и на пересечении улиц Тыналиева и Ахунбаева, а также на перекрестке Ауэзова и Чуй корректировка будет сделана по завершению ремонта дороги.

Главная цель проводимой работы – обеспечение безопасности дорожного движения и создание комфортных и удобных условий для горожан.