Призы за диалог с муниципалитетом

Активные горожане получили призы за участие в диалоге с сотрудниками столичном мэрии. В парке "Адинай" в рамках совместного проекта мэрии Бишкека, состоялась встреча горожан и мэрии столицы с участием вице-мэра Виктории Мозгачевой.

На первой встрече обсуждали вопросы доступности и комфортной среде для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Спикером на встрече выступила заместитель начальника Управления социального развития Лариса Губина, она ответила на все вопросы горожан.

В завершение встречи вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева вручила активным горожанам призы и сертификаты.

В столице будет проведено шесть встреч – открытых диалогов с бишкекчанами и итоговый круглый стол.

Проект реализуется совместными усилиями мэрии столицы, академии государственного управления, общественным фондом "Человек. Право, свобода", при финансовой поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан".