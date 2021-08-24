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Призы за диалог с муниципалитетом

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- Айжан Мамбеталиева
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Активные горожане получили призы за участие в диалоге с сотрудниками столичном мэрии. В парке "Адинай" в рамках совместного проекта мэрии Бишкека, состоялась встреча горожан и мэрии столицы с участием вице-мэра Виктории Мозгачевой.

На первой встрече обсуждали вопросы доступности и комфортной среде для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Спикером на встрече выступила заместитель начальника Управления социального развития Лариса Губина, она ответила на все вопросы горожан.

В завершение встречи вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева вручила активным горожанам призы и сертификаты.

В столице будет проведено шесть встреч – открытых диалогов с бишкекчанами и итоговый круглый стол.

Проект реализуется совместными усилиями мэрии столицы, академии государственного управления, общественным фондом "Человек. Право, свобода", при финансовой поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан".


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URL: https://www.vb.kg/405387
Теги:
мэрия, Бишкек, ЛОВЗ, Виктория Мозгачева
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