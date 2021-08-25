"Сельские женщины - сила, способная двигать вперед развитие страны"

- Сельские женщины – огромная сила, способная двигать вперед процесс социально-экономического развития села и целой страны, - сказала первый заместитель министра здравоохранения и социального развития Ализа Солтонбекова во время онлайн конференции, организованной в Казахстане в рамках визита основателя "Фонда Тембекиле Манделы" Ндилеки Манделы, внучки Нельсона Манделы, лауреата Нобелевской премии.

В своем докладе Солтонбекова отметила, что за годы независимости женское движение стало значимой частью общего процесса демократизации Кыргызстана. Все достижения стали возможны только благодаря развитию активного партнерства между государством и обществом.

- Особая роль в гендерной политике Кыргызской Республики отведена расширению экономических прав и возможностей сельских женщин. Кроме того, принимаются меры по повышению уровня жизни сельских женщин, повышению доходов и улучшению продовольственной безопасности и питания, повышению уровня лидерства и участия женщины процессах принятия решений в своих сообществах, - сказала она.

По ее словам, в 2015 году было принято постановление правительства "Об установлении 18 июня ежегодно отмечаемым Днем сельских женщин Кыргызской Республики".

По данным министерства, сегодня число сельских женщин составляет более 2 миллионов человек, а это 65% от всего женского населения республики. Из них экономически активная часть составляет свыше 50%, из них занятые – 38,5%. В основном женщины заняты в сельскохозяйственном производстве, в социальном секторе (образование, медицина, социальное обслуживание), в органах местного самоуправления.

Подтверждением приверженности страны решению гендерных проблем является принятие специализированных программ. С 1996 года были приняты и реализованы пять национальных программ.

Касаясь вопроса совершенствования законодательства, следует отметить, что Кыргызстан стал первой страной в регионе Центральной Азии, парламент которого принял Законы "О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин" (в 2003г. и затем в обновленной редакции в августе 2008 года) и "Об охране и защите от семейного насилия" (в 2003 году и обновлённую редакцию в 2017 году). Статья 20 Закона КР "О нормативных правовых актах" ввела пять видов обязательных экспертиз, в их числе – гендерная экспертиза. Сегодня стало нормой, что министерство юстиции проводит гендерную экспертизу законодательства.

- На прошедших выборов депутатов местных сельских кенешей, число женщин депутатов увеличилось до 38% от общего количества депутатов. Мы очень гордимся этим достижением и считаем, что работа в данном направлении должна быть продолжена, - заключила Солтонбекова.