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В Бишкеке состоялась церемония закладки капсулы в фундамент Северной РЭС

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- Александра Василькова
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В Бишкеке состоялась церемония закладки фундамента "Северной районной электрической сети". В мероприятии приняли участие государственный секретарь Чолпонбек Абыкеев, министр энергетики и промышленности Доскул Бекмурзаев, исполняющий обязанности мэра Бишкека Айбек Джунушалиев, руководители энергетических компаний, энергетики и ветераны.

Чолпонбек Абыкеев отметил важность РЭС для Бишкека, где уже началось строительство.

"Население Бишкека растёт с каждым годом. Это означает, что растёт и количество потребителей электроэнергии. Поэтому строительство "Северной РЭС" очень важно для столицы. Верю, что строительство этой РЭС значительно облегчит работу энергетиков и послужит населению", - отметил Абыкеев.

В свою очередь министр энергетики и промышленности Доскул Бекмурзаев заявил, что запуск "Северной РЭС" повысит эффективность обслуживания потребителей и бесперебойного электроснабжения.

"Наша задача - каждый дом обеспечить светом и теплом. "Компания "Северэлектро", созданная в 2001 году, для обеспечения населения качественной и бесперебойной электроэнергией, получала её от восточной и западной РЭС. Сегодня же мы инвестируем в строительство третьей Северной РЭС. Это первый крупный проект с момента обретения компанией независимости. Мы продолжим служить народу и внедрять инновации в энергетическом секторе", - сказал Доскул Бекмурзаев.

Исполняющий обязанности мэра Бишкека Айбек Джунушалиев поблагодарил энергетиков, обеспечивающих электроэнергией население Бишкека.

Планируемый РЭС будет обслуживать район Бишкека, ограниченного улицами Абдрахманова-Елебесова - пр-кт Жибек-Жолу – ул. Профсоюзная – Северная объездная дорога, а также жилые массивы: Достук, Аска-Таш, Кольмо, Жениш, Ак-Босого, Хабитат, Ак-Тилек, Красный строитель, Келечек, Мурас-Ордо, Ак-Бата, Калыс-Ордо, Дордой I-I I, Энесай, а также с.Маевка, с.Пригородное.


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