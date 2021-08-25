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Директор ЦРУ тайно встретился с главой политофиса "Талибана"

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Директор ЦРУ Уильям Бернс провел тайную встречу с главой политофиса движения "Талибан"* муллой Абдулом Гани Барадаром в Кабуле, сообщила газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Отмечается, что встреча прошла в понедельник. Необычно в ней то, что это первый диалог такого уровня между высокопоставленным представителем американской администрации и одним из лидеров талибов. Наряду с этим издание говорит об "ироничном" оттенке ситуации, поскольку именно Барадара агенты ЦРУ и Пакистана задержали 11 лет назад, после чего он восемь лет провел в тюрьме. Впоследствии Барадар занимался переговорами с США в Катаре.

Газета полагает, что стороны обсуждали приближение 31 августа - срока, когда США должны закончить вывод войск из Афганистана и эвакуацию граждан и помогавших афганцев.

В ЦРУ отказались комментировать информацию издания.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. Мятежники контролируют все пограничные переходы, вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". Официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/405398
Теги:
Афганистан, США
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