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При получении взятки задержана заведующая ЗАГСом Московского района

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане при получении взятки задержана заведующая Отдела записей актов гражданского состояния, паспортизации и регистрации населения (ОЗАГСОПРН) Московского района Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Сообщается, что была выявлена преступная схема, выраженная в систематическом вымогательстве денежных средств у населения со стороны должностных лиц органов регистрации населения Чуйской области.

В частности, 23 августа 2021 года в рамках материалов досудебного производства, следственно-оперативной группой при получении взятки с поличным задержана должностное лицо ОЗАГС ОПРН Московского района Чуйской области "А.И.Э.".

Следствием установлено, что на протяжении продолжительного времени задержанная организовала устойчивую коррупционную схему по побору денежных средств у населения за предоставление официальных государственных услуг по выдаче паспортов, свидетельств о рождений и других бланков государственного образца. Всего установлено более 50 аналогичных фактов.

В настоящее время задержанная водворена в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Ведутся следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/405399
Теги:
ГКНБ, загс, взятка, Кыргызстан
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