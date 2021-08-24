При получении взятки задержана заведующая ЗАГСом Московского района

В Кыргызстане при получении взятки задержана заведующая Отдела записей актов гражданского состояния, паспортизации и регистрации населения (ОЗАГСОПРН) Московского района Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Сообщается, что была выявлена преступная схема, выраженная в систематическом вымогательстве денежных средств у населения со стороны должностных лиц органов регистрации населения Чуйской области.

В частности, 23 августа 2021 года в рамках материалов досудебного производства, следственно-оперативной группой при получении взятки с поличным задержана должностное лицо ОЗАГС ОПРН Московского района Чуйской области "А.И.Э.".

Следствием установлено, что на протяжении продолжительного времени задержанная организовала устойчивую коррупционную схему по побору денежных средств у населения за предоставление официальных государственных услуг по выдаче паспортов, свидетельств о рождений и других бланков государственного образца. Всего установлено более 50 аналогичных фактов.

В настоящее время задержанная водворена в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Ведутся следственно-оперативные мероприятия.