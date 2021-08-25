Мамыр Жороев ремонтирует дороги родного города

В рамках празднования 30-летия независимости нашей страны мэрия продолжаем рассказывать о горожанах и Бишкеке. Сегодняшнее повествование об участнике боевых событий, десанте, строителе, наставнике – Мамыре Жороеве.

Мамыр Маматович в 1990 году после службы в рядах советской армии и 3-х ранений в боевых действиях в Афганистане становится дорожным строителем. В начале своей карьеры он работал бригадиром Первомайского комбината благоустройства. Дальше прорабом Управления городскими дорогами, мастером и начальником отдела Октябрьского комбината благоустройства. С 2009 года он является главным специалистом Управления капитального строительства отдела городских дорог.

На его счету около 30 километров отремонтированных дорог, не считая ямочный ремонт, обслуживание дорог, в частности работа с дорожными знаками и разметками.

Вся его жизнь – упорный труд во благо родного города и страны. И это доказывают его награды: "Медаль за боевые заслуги", "Медаль от афганского народа", Почетная грамота председателя Верховного совета ССР за подписью М. С. Горбачева, а также многие другие Почетные грамоты от городских служб.