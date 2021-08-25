Погода
$ 84.46 - 84.79
€ 98.15 - 99.47

Мамыр Жороев ремонтирует дороги родного города

115  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках празднования 30-летия независимости нашей страны мэрия продолжаем рассказывать о горожанах и Бишкеке. Сегодняшнее повествование об участнике боевых событий, десанте, строителе, наставнике – Мамыре Жороеве.

Мамыр Маматович в 1990 году после службы в рядах советской армии и 3-х ранений в боевых действиях в Афганистане становится дорожным строителем. В начале своей карьеры он работал бригадиром Первомайского комбината благоустройства. Дальше прорабом Управления городскими дорогами, мастером и начальником отдела Октябрьского комбината благоустройства. С 2009 года он является главным специалистом Управления капитального строительства отдела городских дорог.

На его счету около 30 километров отремонтированных дорог, не считая ямочный ремонт, обслуживание дорог, в частности работа с дорожными знаками и разметками.

Вся его жизнь – упорный труд во благо родного города и страны. И это доказывают его награды: "Медаль за боевые заслуги", "Медаль от афганского народа", Почетная грамота председателя Верховного совета ССР за подписью М. С. Горбачева, а также многие другие Почетные грамоты от городских служб.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405403
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  