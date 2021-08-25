Российские военные приступили к совершению марша в Кыргызстан

Военнослужащие горного соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Республике Тыва, приступили к совершению многокилометрового марша в Кыргызстан. Передвижение, как сообщается в пресс-службе ЦВО, осуществляется на штатной технике в район проведения учения воинских контингентов Коллективных сил быстрого развёртывания Центральноазиатского региона ОДКБ "Рубеж-2021".

Учение пройдет в начале сентября текущего года на полигоне учебного центра "Эдельвейс" в Кыргызстане.

Военнослужащие, преодолев Буйбинский перевал в предгорье Западного Саяна, выполнили 400-километровый марш из Кызыла на железнодорожной пункт в городе Абакан. Затем они погрузили около 40 единиц военной и специальной техники на платформы. Работы выполнялись в дневное время с соблюдением требований безопасности. Большую часть маршрута военнослужащие преодолеют в составе воинского эшелона по железной дороге.

Марш российские горные стрелки совершают комбинированным способом. Более 400 километров маршрута из Кызыла в Абакан они преодолели на бронеавтомобилях "Тигр" и "Урал", после чего на железнодорожной станции Абакан выполнили погрузку на железнодорожные платформы. Всего военнослужащие преодолеют около 3 тысяч километров.

В ходе учения предстоит отработать подготовку и ведение совместной войсковой операции по блокированию и уничтожению условных незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства – члена ОДКБ. От российского контингента будет задействовано до 300 военнослужащих и более 60 единиц техники.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что в летний период обучения будет организовано девять совместных международных учений на территории России, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Главным мероприятием совместной подготовки войск станет антитеррористическое учение "Мирная миссия – 2021".

Это совместное командно-штабное учение государств-членов Шанхайской организации сотрудничества пройдет с 11 по 25 сентября на полигоне Донгуз в Оренбургской области. Будут совместно отработаны задачи по подготовке и проведению антитеррористической операции коалиционной группировкой войск ШОС. Участие в "Мирной миссии – 2021" примут, согласно планам, более четырех тысяч военнослужащих.