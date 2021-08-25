Погода
$ 84.46 - 84.79
€ 98.15 - 99.47

Российские военные приступили к совершению марша в Кыргызстан

393  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Военнослужащие горного соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Республике Тыва, приступили к совершению многокилометрового марша в Кыргызстан. Передвижение, как сообщается в пресс-службе ЦВО, осуществляется на штатной технике в район проведения учения воинских контингентов Коллективных сил быстрого развёртывания Центральноазиатского региона ОДКБ "Рубеж-2021".

Учение пройдет в начале сентября текущего года на полигоне учебного центра "Эдельвейс" в Кыргызстане.

Военнослужащие, преодолев Буйбинский перевал в предгорье Западного Саяна, выполнили 400-километровый марш из Кызыла на железнодорожной пункт в городе Абакан. Затем они погрузили около 40 единиц военной и специальной техники на платформы. Работы выполнялись в дневное время с соблюдением требований безопасности. Большую часть маршрута военнослужащие преодолеют в составе воинского эшелона по железной дороге.

Марш российские горные стрелки совершают комбинированным способом. Более 400 километров маршрута из Кызыла в Абакан они преодолели на бронеавтомобилях "Тигр" и "Урал", после чего на железнодорожной станции Абакан выполнили погрузку на железнодорожные платформы. Всего военнослужащие преодолеют около 3 тысяч километров.

В ходе учения предстоит отработать подготовку и ведение совместной войсковой операции по блокированию и уничтожению условных незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства – члена ОДКБ. От российского контингента будет задействовано до 300 военнослужащих и более 60 единиц техники.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что в летний период обучения будет организовано девять совместных международных учений на территории России, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Главным мероприятием совместной подготовки войск станет антитеррористическое учение "Мирная миссия – 2021".

Это совместное командно-штабное учение государств-членов Шанхайской организации сотрудничества пройдет с 11 по 25 сентября на полигоне Донгуз в Оренбургской области. Будут совместно отработаны задачи по подготовке и проведению антитеррористической операции коалиционной группировкой войск ШОС. Участие в "Мирной миссии – 2021" примут, согласно планам, более четырех тысяч военнослужащих.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405404
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  