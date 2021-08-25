Кыргызстанцы финишировали вторыми в первом заезде танкового биатлона

На подмосковном полигоне Алабино продолжается первый этап самого зрелищного конкурса Армейских международных игр – 2021 - танкового биатлона. Этот этап – "Индивидуальная гонка", в нее уже включилась и сборная Вооруженных сил Кыргызстана.

Старт заездам танковых экипажей в данной номинации дал 22 августа главный судья этого конкурса генерал-майор Александр Глазков. В танковом биатлоне, напомним, на сей раз принимают участие сборные из 19 стран, которые разбиты на два дивизиона. В первый дивизион вошли 11 сборных - победители и призеры 2020 года из России, Китая, Беларуси, а также команды, показавшие лучшие результаты в предыдущее годы: Азербайджан, Казахстан, Монголия, Узбекистан, Сербия, Венесуэла, Сирия и победитель 2-го дивизиона 2020 года – сборная Вьетнама. Второй дивизион представлен сборными Кыргызстана, Лаоса, Таджикистана, Мьянмы, Катара, Южной Осетии, Абхазии и Мали (она впервые участвует в конкурсе).

Индивидуальную гонку начали первые экипажи первого дивизиона сборных России, Китая и Узбекистана. В ходе упорной борьбы лучшее время в заезде 19 мин. 34 сек. показал экипаж сборной России. Вторым к финишу пришли танкисты из Китая с результатом 21 мин. 56 сек., третьими стали военнослужащие из Узбекистана, показав результат 23 мин. 31 сек

Также в этот день состоялся заезд первых экипажей второго дивизиона, в котором соревновались танкисты из Лаоса, Кыргызстана, Мали и Мьянмы. Первыми финишировал экипаж Мьянмы с результатом 28 мин. 57 сек., вторыми закончили гонку военнослужащие Кыргызстана с итоговым временем 32 мин. 12 сек. Команда из Лаоса стала третьей, показав результат 32 мин. 50 сек.

В течение двух дней перед началом конкурса экипажи усиленно готовились к нему. В том числе, изучали трассу, занимались пристрелкой 125-мм гладкоствольных пушек, 12,7-мм зенитных и 7,62-мм спаренных пулеметов - штатного вооружения танков Т-72Б3, полученных командами после жеребьевки. В ходе пристрелки каждый экипаж применяет свои секреты для приведения вооружения к нормальному бою. В случае плохой настройки пушки снаряды не будут попадать в цель, а значит, экипаж будет вынужден отправиться на 500-метровый штрафной круг или несколько кругов на этапе "Индивидуальная гонка".

В заездах танкистам необходимо поразить 5 мишеней: на первом круге - "танк" (3 мишени) на дальности от 1600 до 1800 метров инертным кумулятивным снарядом, на втором - "вертолет" на расстоянии 800–1000 метров из 12,7-мм зенитного пулемета, на третьем - "ручной противотанковый гранатомет", расположенный на дальности 600–800 метров, из спаренного 7,62-мм пулемета.

В преддверии начала "Армейских международных игр – 2021" трассу танкового биатлона лично опробовал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. По трассе протяженностью свыше 4 километров он проехал, управляя новым российским танком Т-80БВМ. По итогам проверки глава оборонного ведомства высоко оценил готовность инфраструктуры полигона в Алабине, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.