Узбекистан получил от Международного валютного фонда 746 миллионов долларов в виде прав заимствования (SDR) в рамках антикризисного распределения средств фонда, сообщают СМИ.

В понедельник, 23 августа, вступило в силу историческое по размеру распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран – участниц Международного валютного фонда (МВФ) на 456 млрд SDR, что эквивалентно 650 миллиардам долларов. Совет управляющих фонда одобрил его в начале августа, пишет РБК.

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Предложения выпустить дополнительные SDR в объеме не менее 500 миллиардов долларов впервые прозвучали весной 2020 года, на пике первой волны пандемии COVID-19. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева назвала состоявшееся распределение "прививкой для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса".

Выделение средств должно помочь странам восстановиться после пандемии, повысив ликвидность международных резервов. Около 275 миллиардов долларов из новых резервов получили развивающиеся страны, в том числе 25 миллиардов долларов выделено государствам СНГ и Грузии.

Что такое SDR

Специальные права заимствования (Special Drawing Rights, SDR) – искусственно созданное средство платежных расчетов МВФ, не имеющее физической формы. Валютный курс SDR ежедневно определяется на основе обменных курсов корзины валют – доллара, евро, иены, британского фунта и юаня.

В настоящее время в обращении находятся 204 миллиарда SDR (эквивалентно примерно 290 миллиардов долларов), новый раунд доводит общее количество до 660 миллиардов SDR. В предыдущий раз МВФ выпускал SDR на 250 миллиардов в 2009 году, чтобы помочь мировой экономике справиться с последствиями глобального финансового кризиса.

Допэмиссия SDR распределена пропорционально квотам стран в МВФ – по сути, их долям в капитале фонда. Самая большая квота у США – 17,4%, у России – 2,71%. Размер определяется исходя из формулы, учитывающей ВВП страны, показатели платежного баланса и уровень международных резервов. Страны в МВФ ведут постоянную дискуссию о более справедливом распределении квот, отражающем реальный сравнительный вес экономик.

Как можно использовать резервы SDR

Поскольку SDR не считаются физическим активом, их нужно конвертировать, чтобы иметь возможность использовать за пределами внутренних транзакций с МВФ.

Страны-участницы вправе продавать и покупать SDR, занимать, одалживать, отдавать в залог, обмениваться в рамках механизма свопов или получать в виде пожертвований. В отличие от кредитных программ МВФ само по себе распределение SDR не несет за собой условий и обязательств.

У стран есть несколько способов монетизировать SDR, рассказала РБК главный экономист "Ренессанс Капитала" по России и СНГ Софья Донец.

Обменять SDR на твердую валюту: для этого нужно заключить добровольное двустороннее соглашение с одной из стран (всего их 31, плюс Европейский центробанк), которая согласится такую валюту предоставить.

Можно получить валютное финансирование по кредитной программе МВФ. В обмен на финансовую поддержку тот потребует выполнения определенных условий от страны-участницы.

Есть и "экзотические" способы использования SDR. К такому прибегала, например, Украина: ее Минфин получал финансирование в гривнах у Нацбанка под залог SDR. Правительство Аргентины изучало возможность использования SDR, которые получит 23 августа, для сентябрьской выплаты процентов по кредиту МВФ, предоставленному в 2018 году.