Троица бишкекских карманниц засветилась на еще одной краже

В Бишкеке промышляет группа из трех женщин, которые совершают кражи из сумок и карманов в общественных местах и в транспорте. Причем известность они получили благодаря социальным сетям.

Вчера бишкекечанка Алия Акаева сообщала о том, что 22 августа в парке имени Панфилова трое женщин вытащили из ее сумочки сотовый телефон. Женщине удалось найти запись видеокамер наблюдения, на которых был запечатлен момент кражи.

В Инстаграмм-канале "Блек-лист" появилось еще одно видео с участием этой же троицы, снятое также 22 августа. На этот раз они вытащили телефон из рюкзака школьницы.

"В троллейбусе 22 августа в пять часов. Они прижали мою дочь, и из рюкзака украли телефон, и сразу же вышли", - рассказала об этом случае мать школьницы.

По словам женщины, случайные прохожие помогли ее дочке догнать воровок, и потребовать у них возврата телефона. Несмотря на то, что свидетели сразу же вызвали милицию, подозрительная троица быстро сбежала с места событий, не дожидаясь приезда милиционеров.