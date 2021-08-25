МИД готов оказывать поддержку бизнес-ассоциациям нашей страны

В министерстве иностранных дел под председательством министра Руслана Казакбаева состоялось заседание консультативной группы по экономической дипломатии при министерстве иностранных дел (КГЭД). В мероприятии приняли участие руководство и представители порядка 20 бизнес-ассоциаций Кыргызстана, а также заместители руководителей и представители министерства экономики и финансов, министерства инвестиций, министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов, департамента туризма при МЭФ КР.

Заседание проведено в целях развития диалога и взаимодействия с бизнес-кругами и профильными ведомствами для продвижения и защиты внешнеэкономических интересов Кыргызстана на международной арене. В ходе мероприятия состоялся открытый, конструктивный диалог по ряду актуальных вопросов повестки дня.

В своем выступлении министр Руслан Казакбаев информировал о работе КГЭД, подчеркнул, что министерство придает важное значение государственно-частному партнерству и ценит диалог с бизнес-кругами. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что министерство проводит работу по оказанию максимального содействия соответствующим государственным органам и бизнес-сообществу страны в вопросах привлечения иностранных инвестиций, продвижения отечественного экспорта и туристического потенциала Кыргызстана. Обозначил, что несмотря на непростые обстоятельства, связанные с распространением в мире пандемии коронавируса, был реализован ряд инициатив и программ по защите бизнеса, включая зарубежных инвесторов.

Участникам заседания была представлена информация о проведенной работе МИД КР в сфере экономической дипломатии в первом полугодии текушего года, в том числе мероприятиях экономического характера, а также проработке вопросов, связанных с созданием совместных инвестиционных фондов при участии зарубежных государств.

Также Казакбаев коснулся работы по привлечению гуманитарной помощи, в частности вакцин, и обеспечению продовольственной безопасности, добавив, что работа в данном направлении продолжается на постоянной основе. Также сообщил об усилиях МИД КР по налаживанию альтернативных логистических маршрутов.

В ходе встречи внимание участников было особо акцентировано на подготовке качественных инвестиционных/бизнес проектов, которые МИД и загранучреждения Кыргызстана готовы продвигать за рубежом.

В заключение своей речи министр выразил готовность министерства и далее оказывать всяческое содействие бизнес-ассоциациям Кыргызстана.

В свою очередь, представители бизнес-ассоциаций озвучили свои вопросы и предложения как в адрес министерства, так и принимавших участие представителей государственных органов. Основными интересующими бизнес-представителей темами стали вопросы активного продвижения экспорта, создания единого банка развития, развития альтернативных логистических маршрутов как неотъемлемой части продвижения экспорта. А также, использования института почетных консулов, которые являются важными проводниками экономической дипломатии, выдачи различных разрешений для иностранных граждан и заключения соглашений в экономической сфере с зарубежными государствами.

По итогам заседания стороны договорились совместно продвигать и защищать экономические интересы страны. По ряду вопросов со стороны представителей бизнес-ассоциаций была озвучена необходимость оказания поддержки со стороны министерства. Руслан Казакбаев выразил готовность министерства выступать проводником между бизнесом нашей страны и иностранными партнерами. В завершении мероприятия участники, отметив особую важность заседания, выразили благодарность за организацию встречи.