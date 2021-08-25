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Фестиваль "Кыргызстан - страна короткометражных фильмов" пройдет в сентябре

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- Айжан Мамбеталиева
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В этом году X Международный кинофестиваль стран СНГ, Балтии и Грузии приурочен к 30-летию независимости нашей страны. Он пройдет в Бишкеке с 14 по 17 сентября .

Этот кинофестиваль уже стал доброй традицией для горожан и гостей нашей столицы. На нем демонстрируются лучшие фильмы стран СНГ, Балтии и Грузии, кинематографисты показывают свои работы, делятся идеями и опытом, обсуждают новые возможности и реализовывают совместные проекты.

Киносмотр имеет большое значение в культурной жизни стран-участников, так как играет важную роль в развитии творчества молодых кинематографистов и укреплении культурных связей между постсоветскими странами.

Киносмотр будет проходить при поддержке межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран-участников СНГ (МФГС), министерства культуры, спорта, информации и молодежной политики, фонда культурного сотрудничества и общественного фонда "Айтыш".

Традиционно фестиваль включает две конкурсные программы: международная и национальная, где присутствуют такие жанры, как - игровое, документальное, анимационное и экспериментальное кино. В этом году на кинофестиваль было подано свыше 500 заявок от зарубежных и отечественных кинематографистов.

Оценивать работы кинофестиваля будут жюри, куда войдут известные кинематографисты стран СНГ, Балтии и Грузии.

Торжественное открытие кинофестиваля состоится 14 сентября в 12:00 в кинотеатре "Манас".

17 сентября в кинотеатре "Манас" будут названы победители кинофестиваля международного и национального конкурсов по номинациям: "Лучший фильм", "Лучшая режиссура", "Специальный приз жюри" и "Приз зрительских симпатий".

К слову, кинофестиваль основан в 2010 году общественным и политическим деятелем, режиссером, продюсером Садыком Шер-Ниязом, в целях развития культурного диалога между странами СНГ, Балтии и Грузии, сохранения самобытности и развития традиционных культурных ценностей.


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URL: https://www.vb.kg/405419
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