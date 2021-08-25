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В Кыргызстан пытались незаконно ввезти 1266 голов сельхозживотных

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане сотрудники Государственной налоговой службы КР на пунктах учета товаров близ контрольно-пропускных пунктов, расположенных на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, установили факты нарушений при ввозе сельскохозяйственных животных, отруби, ячменя, куриных яиц, минеральных плит и других товаров без соответствующих разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

Сообщается, на пункте учета товаров "Ак-Тилек" задержаны грузовые автомашины, которые перевозили крупный рогатый скот в количестве 272 голов, 910 голов мелкого рогатого скота, 22 тонны отрубей, 22 тонны ячменя, 22 тонны труб, 9 тонн минеральных плит и передвижную баню.

На пункте учета товаров "Чалдыбар" пресечена попытка провезти 69 голов лошадей, 15 голов крупного рогатого скота, 15 тонн куриных яиц, 2 единицы автотранспортных средств и гигиенические средства.

Также на на пункте учета товаров "Ак-Жол" задержаны грузовые автомашины, перевозившие чай в количестве 2 тонны, 2 тонны жиров животного происхождения и сборный груз.

У всех импортеров отсутствовали разрешительные документы на ввоз товаров.

Материалы нарушений переданы в мобильную группу для проведения дальнейших мероприятий согласно законодательству.


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URL: https://www.vb.kg/405420
Теги:
ГНС, Казахстан, Кыргызстан, таможня
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