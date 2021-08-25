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Минобороны РФ эвакуирует из Афганистана граждан стран ОДКБ

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- Евгений Денисенко
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Министерство обороны России эвакуирует из Афганистана более 500 граждан РФ, стран ОДКБ, Узбекистана и Украины. Эвакуацию организовал, как рассказали СМИ со ссылкой на военное ведомств страны, министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению Владимира Путина.

Сообщается, что эвакуируемых вывезут четырьмя самолетами военно-транспортной авиации, они уже сосредоточены на аэродроме в Ульяновске.

При этом на каждом борту для оказания в ходе полета медицинской помощи и поддержки эвакуированным людям находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами. Также в самолетах есть запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.

Ряд стран, включая США, Великобританию и Германию, в эти дни вывозят своих граждан, сотрудников посольств и работавших на иностранные миссии афганцев через единственный аэропорт Кабула. Представители движения "Талибан" заявили, что эвакуация должна завершиться до 31 августа, после этого она будет запрещена.

Эвакуация проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который находится под контролем США и их союзников по НАТО.

Как заявил на пресс-конференции в Кабуле официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид, "мы не допустим никакие операции по эвакуации после 31 августа". Он добавил, что сторонники движения также "перекрыли дорогу, ведущую к международному аэропорту Кабула, и пускают туда только иностранцев". Ранее сообщалось, что в столичный аэропорт могут попасть и афганцы, имеющие соответствующие документы для выезда из страны.


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URL: https://www.vb.kg/405421
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