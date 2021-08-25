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В Бишкеке встретятся главы правительств стран СНГ

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- Евгений Денисенко
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Ряд вопросов интеграционного характера рассмотрен на очередном заседании Совета постоянных полномочных представителей государств СНГ при уставных и других органах Содружества. Заседание прошло в штаб-квартире СНГ в Минске.

Как сообщили в Исполкоме СНГ, члены Совета рассмотрели шесть вопросов. И, в том числе, сформировали проекты повесток дня заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые пройдут 14–15 октября в Минске. Также в целом одобрен проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств, запланированного на 12 ноября в столице Кыргызстана Бишкеке.

Кроме того, участники заседания ознакомились с информацией о деятельности Совета руководителей государственных и общественных телерадиоорганизаций стран-партнеров. И подчеркнули, что развитие сотрудничества в информационной сфере является одним из приоритетов взаимодействия стран СНГ, так как выступает необходимым условием успешного развития интеграционных процессов в Содружестве.

В ходе заседания была представлена информация об итогах Международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая прошла в Ташкенте 15–16 июля текущего года.

Как сообщают в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ, следующее заседание Совета постпредов пройдет 27 сентября в Минске.


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URL: https://www.vb.kg/405422
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