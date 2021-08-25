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"Мы верим в Темира Сариева" - сторонники политика требуют его освобождения

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- Оксана Гут
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Экс-премьер-министр Темир Сариев останется под стражей до 30 сентября. Он будет содержаться в СИЗО ГКНБ. Такое решение сегодня, 25 августа, принял Бишкекский городской суд.

Судебная коллегия рассмотрела апелляционную жалобу адвокатов Темира Сариева на избранную ранее меру пресечения. Ходатайство оставлено без удовлетворения.

Меж тем у здания Бишкекского горсуда прошел митинг сторонников политика. На акцию собралось порядка 300 человек. Они выступили против решения суда, потребовав отпустить Темира Сариева из-под стражи.

"Мы верим в Темира Сариева", - гласят плакаты митингующих. По их мнению, несправедливо, когда "богатые" коррупционеры платят миллионы и остаются на свободе, а "честных" людей оставляют под арестом.

Напомним, Темир Сариев проходит по делу "Кумтора". Следствием было установлено, что он будучи министром экономики и одновременно являясь председателем соответствующей Госкомиссии, занизил сумму экологического ущерба от работы рудника "Кумтор" на несколько миллиардов сомов, в результате чего государству был причинен колоссальный ущерб


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URL: https://www.vb.kg/405424
Теги:
Кумтор, суд, Кыргызстан, уголовное дело, Арест, Темир Сариев
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