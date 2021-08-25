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Кыргызский фильм "Шамбала" получил приз на МКФ в Испании

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- Анастасия Карелина
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Художественный фильм Артыкпая Суюндукова "Шамбала" получил приз на Международном кинофестивале в Испании. Об этом сообщают Департамент кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики КР и Национальная студия "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева.

Фильм, созданный отечественными кинематографистами, был включен в официальную конкурсную программу смотра. Данный фестиваль интересен тем, что проходит в Испании, а называется Imagine India Film Festival. Все дело в том, что посвящен он укреплению сотрудничества между Индийским субконтинентом, остальной частью Азии и Испании, а также Евросоюзом. Цель МКФ – привлечь внимание к фильмам, созданным в Индии, дабы способствовать лучшему пониманию индийской культуры и развитию более тесных взаимоотношений.

Жюри МКФ отметило "Шамбалу" призом за лучшую операторскую работу. Картину снимали два оператора-постановщика - Акжол Бекболотов и Мурат Алиева. Напомним, что картина "Шамбала" создавалась по мотивам повести Чингиза Айтматова "Белый пароход" на базе "Кыргызфильма" при участии киностудии "Айтыш фильм".


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URL: https://www.vb.kg/405427
Теги:
Индия, кино, фестиваль, Испания, Кыргызфильм, Министерство культуры и туризма, Чингиз Айтматов
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