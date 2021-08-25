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МВД Кыргызстана подвело итоги первого полугодия

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- Н Крайнова
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Вчера, 24 августа, состоялась коллегия Министерства внутренних дел страны по итогам первого полугодия, с участием президента КР Садыра Жапарова. Сообщает пресс-служба МВД КР.

На коллегии присутствовали секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов, министр внутренних дел КР, генерал-майор милиции Улан Ниязбеков, заместители министра внутренних дел, а также начальники управлений, служб, областных, городских и районных подразделений милиции.

На заседании рассмотрены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел страны за 6 месяцев 2021 года, вопросы предотвращения преступлений и происшествий, негативно влияющих на социальную жизнь населения, меры по предупреждению и повышению качества государственных услуг, безопасность дорожного движения, работа по повышению эффективности передвижных пунктов милиции.

Глава государства в своей речи отметил, что без мира и порядка в стране невозможно полноценно реализовать проводимые реформы и экономические программы, поэтому потребовал в полной мере и четко выполнять поставленные задачи по обеспечению безопасности в стране, защите прав и свобод граждан.

О состоянии оперативно-служебной деятельности системы МВД, собравшихся проинформировал первый заместитель министра внутренних дел КР генерал-майор милиции Суйун Омурзаков.

"В целом, милицией Кыргызстана, за полгода проделана успешная работа, однако присутствуют и недостатки. Хочу отметить работу ОВД КР по охране общественного порядка, в свете событий, произошедших в республике.

2021 год начался с общественно-политических событий государственного уровня, более 10 тысяч сотрудников обеспечивали общественную безопасность, четко и слаженно выполняли обязанности, во время президентских выборов. Аналогичные мероприятия государственного уровня проведены во время выборов депутатов местных кенешей в городах Бишкек, Ош и Токмок, где общественный порядок обеспечивали более 3 тыс. сотрудников.

В конце апреля 2021 года, близ села Кок-Таш Баткенской области на границе с Таджикистаном на территории водораспределительного центра "Головной" произошел инцидент между жителями приграничных сел, для охраны общественного порядка и безопасности населения в усиленном режиме работали около 3 тыс. сотрудников. В ночь на 4 июня 2021 года общественный порядок на границе в селе Жекенди Чон-Алайского района Ошской области обеспечивали 400 сотрудников", - рассказал первый заместитель министра Суйун Омурзаков.

Замглавы МВД в докладе отметил, что 10 лет назад в рамках проекта "Инициатива общественной безопасности" в Кыргызстане начали работать передвижные пункты милиции. Они были созданы для приема граждан, проживающих в отдаленных местностях, вдали от государственных административных учреждений и организаций, ППМ показали свою эффективность в профилактике преступлений и правонарушений. Сегодня работают 50 передвижных приёмных милиции, где созданы все условия для приема граждан (МВД-2, Чуй -7, Иссык-Куль-7, Нарын-4, Талас-4, г. Ош-4, Джалал-Абад-9, Ошская обл.-8, Баткен-5).

Для создания благоприятных условий гражданам проживающим в отдаленных местностях, повышения доступности и качества предоставления государственных услуг, несколько лет назад запущен проект "Единое окно". Кыргызстанцам, проживающим в отдаленных селах, не обязательно приезжать в столицу или областные центры и стоять в длинных очередях для получения необходимой информации или справки от милиции. Открылись дополнительные центры, в Жумгальском районе Нарынской области, Ак-Суйском и Тюпском районах Иссык-Кульской области, Ноокенском районе Джалал-Абадской области, Таласском районе Таласской области и в Араванском районе Ошской области.

Также Суйун Омурзаков рассказал о том, что для обеспечения общественного порядка и безопасности, борьбы с преступностью, в том числе для предотвращения краж скота, грабежей, мошенничеств, разбоев оказывающих негативное влияние на социальную жизнь населения, в стране установлено и введено в эксплуатацию 230 видеокамер (87 в общественных местах, 130 на животноводческих базарах).

Для повышения уровня доверия населения и усиления работы с общественностью, в селе Байтик Аламединского района Чуйской области, открылся и функционирует Общественно-профилактический центр (ОПЦ). В республике действует 532 общественно-профилактических центра, где совместно с милицией работают представители местного самоуправления, суды аксакалов, женские и молодежные советы для поддержания общественного порядка и профилактики правонарушений.

В целях поддержания общественного порядка и усиления борьбы с преступностью особенно в приграничных районах, построено новое здание Кочкорского РОВД Нарынской области, Кадамжайского РОВД Баткенской области, в селе Интернациональное Лейлекского района Баткенской, завершено строительство здания, где размещены военнослужащие воинской части №707 внутренних войск МВД КР. Также в селе Сакалды Ноокенского района Джалал-Абадской области, в селе Жаны-Базар Ноокатского района построены и сданы в эксплуатацию здания поселковых отделений милиции. В Нарынской области для милиционеров построен новый дом, в Оше близится к завершению строительство многоквартирных домов.


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URL: https://www.vb.kg/405428
Теги:
МВД, Садыр Жапаров, Суюн Омурзаков, Патрульная милиция, Кыргызстан
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