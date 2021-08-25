Погода
$ 84.46 - 84.79
€ 98.15 - 99.47

За мошенничество задержан разыскиваемый экс-депутат от СДПК

139  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Экс-депутат от СДПК Таласского городского кенеша заключен под стражу на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

ГКНБ в ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий, в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по статье "Мошенничество", задержан находящийся в розыске экс-депутат от СДПК Таласского городского кенеша Ж.С.

Установлено, что экс-депутат Ж.С. в 2017 году обманным путем завладел у иностранных инвесторов материальное имущество и денежные средства на сумму более 7 млн сомов. В результате чего был объявлен в розыск со стороны МВД КР.

Первомайским районным судом г. Бишкек в отношении экс-депутата Ж.С. избрана мера пресечения в виде заключение под стражу в СИЗО ГКНБ КР до 18 октября 2021 года.

"ГКНБ КР во исполнение указа президента КР С. Жапарова "О защите собственности, поддержки предпринимателей и инвесторов" предпринимает все меры по защите инвесторов, улучшения инвестиционного климата", - заявляют в ведомстве.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405430
Теги:
ГКНБ, задержание, инвестиции, мошенничество, розыск, Таласская область, Кыргызстан, Депутат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  