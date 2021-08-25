За мошенничество задержан разыскиваемый экс-депутат от СДПК

Экс-депутат от СДПК Таласского городского кенеша заключен под стражу на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

ГКНБ в ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий, в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по статье "Мошенничество", задержан находящийся в розыске экс-депутат от СДПК Таласского городского кенеша Ж.С.

Установлено, что экс-депутат Ж.С. в 2017 году обманным путем завладел у иностранных инвесторов материальное имущество и денежные средства на сумму более 7 млн сомов. В результате чего был объявлен в розыск со стороны МВД КР.

Первомайским районным судом г. Бишкек в отношении экс-депутата Ж.С. избрана мера пресечения в виде заключение под стражу в СИЗО ГКНБ КР до 18 октября 2021 года.

"ГКНБ КР во исполнение указа президента КР С. Жапарова "О защите собственности, поддержки предпринимателей и инвесторов" предпринимает все меры по защите инвесторов, улучшения инвестиционного климата", - заявляют в ведомстве.