Министр ВД Ниязбеков обозначил четыре направления по улучшению милиции

Вчера, 24 августа, состоялась коллегия Министерства внутренних дел страны по итогам первого полугодия, с участием президента КР Садыра Жапарова. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

На коллегии министр внутренних дел, генерал-майор милиции Улан Ниязбеков отметил, что все усилия органов внутренних дел направлены на выполнение задач, возложенных государством - укрепление общественного порядка, защита граждан от преступных посягательств, борьба с преступностью. Глава МВД указал на необходимость открыто обсудить возникшие вопросы, проблемы и недостатки. Совместно определить пути их устранения, а также принять меры к руководителям не справляющихся со своими обязанностями.

Также, Улан Ниязбеков сказал о необходимости усиления оперативно-следственной работы по раскрытию резонансных преступлений, в частности взять под особый контроль нераскрытые факты краж и грабежей.

"Сегодняшняя милиция избавляется от старого и предпринимает новые шаги по модернизации. В работе милиции не должно быть места высокомерию, грубости, непрофессионализму, злоупотреблениям. Органы внутренних дел неустанно работают день и ночь, в любое время готовы прийти на помощь человеку, попавшему в беду. Общество ожидает позитивных изменений, и мы можем добиться положительных результатов.

В наших рядах нет плохих сотрудников, однако некоторые руководители на местах, должным образом не обеспечивают соблюдение подчиненными служебной дисциплины, не принимают эффективных и результативных мер по укреплению служебной дисциплины, законности и профилактике правонарушений в подразделении. Такие факты порочат репутацию милиции.

Раньше мы видели, как работают правоохранительные органы многих развитых стран, где имеется достаточное финансирование и оснащение необходимыми средствами вооружения, связи, транспорта, криминалистической техники и другими средствами, необходимыми для осуществления своих функций. Нам нужно добиться обеспечения эффективных положительных результатов деятельности, открыть новые главы в истории "кыргызской милиции" в целях укрепления безопасности общества", - отметил в своем выступлении Ниязбеков.

Также министр внутренних дел обозначил основные направления деятельности милиции:

Первое: Усилить эффективность мер по профилактике правонарушений, принять необходимые шаги для успешной работы милиции и выполнения сервисных функций, в основе которых качественное предоставление услуг населению и сотрудничество с обществом, оказание непосредственной помощи.

Второе: Эффективное противодействие преступности, в том числе предотвращение преступлений, оказывающих негативное влияние на качество жизни в обществе и на социальную стабильность, профилактика правонарушений. В современном обществе безопасность приобретает важнейшую ценность и становится фактором общественного сознания. Органы внутренних дел должны эффективно выполнять задачи по обеспечению общественной безопасности и социальной стабильности.

Третье: Качественное и справедливое расследование и принятие беспристрастных решений по делам досудебного производства. Повышение доверия населения к милиции путем заслушивания жалоб и заявлений граждан.

Четвертое: Предоставление качественных государственных услуг на регулярной основе, подготовка высококвалифицированных, морально устойчивых кадров, отвечающих духовным и этическим требованиям.

"Мы должны активизировать работу по этим 4 направлениям, повысить эффективность деятельности, чтобы добиться успехов. Создать благоприятные условия для достижения высоких результатов, избавится от старого и показать общественности новый образ милиции" - отметил министр внутренних дел.

В завершении коллегии, всем подразделениям, начиная от Центрального аппарата МВД, заканчивая айыльной милицией, поставлены следующие задачи:

Центральному аппарату МВД:

1. Главному штабу и руководителям соответствующих служб и управлений - составить "пошаговый план действий" по реализации 4-х направлений деятельности Министерства внутренних дел, по обеспечению безопасности граждан, борьбе с преступностью. Всем подразделениям четко поставить задачи по каждому направлению и взять на особый контроль исполнение данного плана.

Всем местным руководителям:

2. В целях повышения чувства патриотизма сотрудников ОВД, каждый понедельник во всех органах внутренних дел проводить церемонию поднятия государственного флага, в сопровождении гимна республики.

3. Каждую неделю по вторникам организовывать и проводить специальные тренинги по духовно-нравственному воспитанию сотрудников, а также активизировать воспитательную работу.

4. В целях взаимодействия с государственными, местными органами самоуправления, разработать план мероприятий "О совместной работе".

5. Определить имеющиеся проблемы на местах, в том числе те, которые не решаются среди населения на протяжении многих лет, и совместно с местными органами власти провести работу по их решению на местах.

6. Принять комплексные меры по повышению качества обслуживания населения, в частности усилить деятельность "Передвижных приёмных милиции", контролировать их работу.

7. В целях повышения оперативности и эффективности работы, повышения общественного доверия к милиции, создавать все условия для работы на местах. Внедрить новую "народную модель" участковых уполномоченных милиции (разработана новая форма на каждый сезон, участковые будут снабжены современными планшетами, body-камерами, соответствующими мировым стандартам).

8. Будет организована работа участковых уполномоченных милиции по принципу один инспектор на один участок. Если говорить точнее, 2420 участковых инспекторов будут распределены на 2420 участках с учетом географических условий и плотности населения. Работа будет проводиться с использованием нагрудных камер и планшетов, подключенных к необходимым базам данных.

9. Принять решительные меры по снижению дорожно-транспортных происшествий. Усилить пропагандистскую работу среди водителей и пешеходов.

10. Провести работу по оперативному выявлению и раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, оказывать правовую помощь пострадавшим на месте.

11. Проводить качественное расследование досудебных разбирательств по жалобам граждан, работать по принципам справедливости, правдивости. Прилагать усилия по взысканию убытков.

12. Ежедневно инструктировать личный состав о недопущении нарушения законов КР, трудовой и служебной дисциплины, о соблюдении законности и порядка среди сотрудников. Пресекать случаи получения взяток, вовлечения в организованную преступность и другие действия, которые подрывают авторитет милиции.

13. Каждому руководителю необходимо провести работу по созданию условий для своих подчиненных, а именно: ремонт зданий, строительство территориальных пунктов милиции, сельских, городских отделений. Установить видеокамеры на участках, где наиболее часто совершаются правонарушения или преступления.

14. Усилить профилактическую работу по пресечению преступлений, происшествий, оказывающих негативное воздействие на социально-бытовую жизнь населения. Повсеместно на местах на координационных совещаниях рассматривать вопросы по решению данных проблем.

15. В целях профилактики, предотвращения преступлений и проступков, в тесном сотрудничестве со средствами массовой информации КР, сообщать кыргызстанцам и гостям республики о деятельности ОВД.

По итогам коллегии было подчеркнуто, что роль руководителей подразделений в организации и обеспечении в охране общественного порядка и борьбе с преступностью будет рассмотрена по итогам девяти месяцев текущего года, а вопросы по обеспечению безопасности дорожного движения-по итогам восьми месяцев.