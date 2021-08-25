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В Балыкчы найден повешенным 17-летний ранее пропавший без вести парень

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- Оксана Гут
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В одном из заброшенных зданий г. Балыкчы, найден повешенным разыскиваемый несовершеннолетний парень.

По информации начальника ОВД г. Балыкчы Улана Кыдыргычева, 24 августа примерно в 19.10 часов в ОВД г. Балыкчы поступило сообщение о том, что в одном из заброшенных зданий, расположенном с восточной стороны завода "Судоремонт", обнаружен труп неизвестного парня в возрасте 18-20 лет.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа городской милиции установила, что неизвестный находился в повешенном состоянии на аркане. При внешнем осмотре, на теле погибшего криминальных следов обнаружено не было.

Данный факт был зарегистрирован в электронном журнале информации ОВД г. Балыкчы, и в целях установления причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ходе проведенных следственных мероприятий была установлена личность погибшего. Им оказался 17-летний С.А., ранее разыскиваемый милицией как без вести пропавший. Повешенного парня также опознали родственники.

Как сообщил начальник городской милиции, 15 августа в ОВД г. Балыкчы обратилась жительница г. Бишкек, которая пояснила, что её сын 17-летний С.А. 13 августа примерно в 11.00 часов вышел из дома в г. Балыкчы и не вернулся.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП ОВД г. Балыкчы и было начато досудебное производство.

В рамках досудебного производства была опрошена в качестве свидетеля 27-летняя жительница г. Балыкчы Э.С., которая приходится сестрой без вести пропавшего. По её показаниям, младший брат временно проживал в её доме в г. Балыкчы и работал в одном из магазинов. В тот день между ними произошла недомолвка из-за его взятых выходных на работе. Вследствие чего, она сильно поругала брата. Обидевшись, он вышел из дома и не вернулся.

"В целях установления местонахождения 17-летнего С.А. со стороны ОВД г. Балыкчы были разосланы ориентировки в ОВД республики. Было внесено ходатайство следственному судье Иссык-Кульского районного суда о получении информации соединении между абонентами с сотовых операторов Кыргызской Республики. Были организованы поисковые работы с привлечением представителей мэрии и общественности г. Балыкчы. Поисковые работы проводились по всем распределенным секторам, а также были информированы население города", - сообщают в ОВД.

При этом в ходе организованных поисковых работ на территории г. Балыкчы был найден 13-летний житель с. Садовое Чуйской области П.Б., который числился с 10 августа как без вести пропавший в ОВД Московского района. Кроме этого, была найдена 15-летняя А.А., которая разыскивалась с 23 августа как без вести пропавшая сотрудниками ОВД Аламединского района. Также, в г. Каракол было установлено местонахождение 16-летней жительницы г. Балыкчы, которая числилась с 16 августа как без вести пропавшая в ОВД г. Балыкчы. Она была возвращена родителям.

В настоящее время, в рамках досудебного производства по обнаруженному трупу без вести пропавшего С.А., ведутся соответствующие следственные мероприятия


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URL: https://www.vb.kg/405435
Теги:
суицид, Кыргызстан, пропавшие без вести
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