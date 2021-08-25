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"Основы здоровья" постигают на Иссык-Куле слушатели 21 медресе

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- Анастасия Карелина
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Слушатели 21 медресе стали участниками летнего лагеря на Иссык-Куле. С 23 по 28 августа он проводится в рамках пилотного курса для медресе "Основы здоровья".

Организаторами летнего лагеря стали Государственная комиссия по делам религий Кыргызской Республики, Духовное управление мусульман Кыргызстана и Прогрессивное общественное объединение женщин "Мутакалим". А его участниками - преподаватели и слушатели медресе со всех областей нашей страны.

Курс содержит информацию по основам здоровья и здоровому образу жизни, правильному питанию, предупреждению насилия и прочее. Разработан он был при технической поддержке Агентства ООН ЮНФПА. Программа направлена на формирование толерантности, взаимоуважения и проведение практических занятий по курсу "Основы здоровья". Кроме занятий, участники лагеря получили возможность отдохнуть на Иссык-Куле и подружиться со сверстниками из регионов Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/405437
Теги:
Госкомиссия по делам религий, ООН, ДУМК, Кыргызстан, Иссык-Куль
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