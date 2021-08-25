"Основы здоровья" постигают на Иссык-Куле слушатели 21 медресе

Слушатели 21 медресе стали участниками летнего лагеря на Иссык-Куле. С 23 по 28 августа он проводится в рамках пилотного курса для медресе "Основы здоровья".

Организаторами летнего лагеря стали Государственная комиссия по делам религий Кыргызской Республики, Духовное управление мусульман Кыргызстана и Прогрессивное общественное объединение женщин "Мутакалим". А его участниками - преподаватели и слушатели медресе со всех областей нашей страны.

Курс содержит информацию по основам здоровья и здоровому образу жизни, правильному питанию, предупреждению насилия и прочее. Разработан он был при технической поддержке Агентства ООН ЮНФПА. Программа направлена на формирование толерантности, взаимоуважения и проведение практических занятий по курсу "Основы здоровья". Кроме занятий, участники лагеря получили возможность отдохнуть на Иссык-Куле и подружиться со сверстниками из регионов Кыргызстана.